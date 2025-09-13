Öğretmen Atamalarında Mülakat Tartışması... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eleştirilere Kapıyı Kapadı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakat tartışmalarına yanıt verdi. "Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın" diyerek eleştirilere kapıyı kapattı. Bakan, çocuklara iyi eğitim verecek öğretmen seçmenin görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Öğretmen Atamalarında Mülakat Tartışması... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eleştirilere Kapıyı Kapadı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında öğretmen atamalarındaki mülakat tartışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, son dönemde kamuoyunda ve sosyal medyada yoğun şekilde tartışılan mülakat sistemine yönelik eleştirilere sert bir yanıt verdi. Bakan, "Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın. Bizim görevimiz, çocuklara en iyi eğitimi verecek öğretmenleri seçmek. Bu süreçte şeffaflığa önem veriyoruz" diyerek mülakatın devam edeceğini ima etti.

'İTİRAZ DİLEKÇESİ VERSİNLER'

Tekin, mülakatların bu yıl son kez yapıldığını ve itiraz süreçlerinin tamamlandığını belirtti. İtiraz eden adaylara çağrıda bulunarak, "Hemen itiraz dilekçesi versinler" dedi ve süreci hukuki zemine taşımanın yolunu açık bıraktı. Bakan, 12 yıllık eğitimin uzunluğuna dair toplumdan gelen şikayetleri de dile getirdi ve bu konunun tartışılması gerektiğini savundu. "Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı erişebiliyor, bu nedenle eğitim süresini gözden geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kız çocuklarının eğitime katılım oranının yüzde 98’e ulaştığını belirten Tekin, "Sadece kız çocukları değil, tüm çocuklar eğitime başlasın diye çalışıyoruz. Onlar için her türlü tedbiri alıyoruz," dedi.

Yusuf Tekin Mülakat Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
