Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Dekan Atamasını Protesto Eden Öğrencilere 1 Ay Okuldan Uzaklaştırma Cezası

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne “paraşüt ve usulsüz atama” ile dekan yapıldığı söylenen Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı’nı protesto eden 7 öğrenci hakkında 1 ay okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencileri, karara tepki gösterek süreci anlattı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne (MSGSÜ), uzmanlık alanı olmamasına karşın Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı’nın dekan olarak atandığı gerekçesiyle öğrenciler, nisan ayı boyunca eylem yapmışlardı. Yoğun protestolar sonraasında Odabaşı, görevinden istifa etmişti.

11 Nisan’da Odabaşı’nın yürüteceği dersin engellendiği gerekçesiyle 10 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. 7 Mayıs’ta başlatılan soruşturma, yaklaşık 4 ay sonra 5 Eylül’de bitti. Disiplin soruşturması kapsamında 7 öğrenci hakkında “öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” gerekçesiyle 1 ay uzaklaştırma cezası verildi. Cezanın 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında uygulanacağı bildirildi.

'BÖLÜM ONAYI ALINMADAN ATANDI'

İsmini vermek istemeyen bir üniversite öğrencisi, Odabaşı’nın lisansının Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü olduğunu vurguladı. MSGSÜ’de ise dekan olarak atandığını ve istifa etmesinin ardından yerine vekil olarak Yasemin Nur Erkalır’ın getirildiğini belirten öğrenci, Odabaşı’nın bu kez Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanlığı’na atandığını anlattı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Dekan Atamasını Protesto Eden Öğrencilere 1 Ay Okuldan Uzaklaştırma Cezası - Resim : 1

Öğrenci, yaşananlar hakkında “Oysa bölüm kurulundan çıkan kararda onun değil, başka bir akademisyenin adı yer alıyordu. Buna rağmen Rektör Handan İnci, liyakatsizlikten yana bir tercih kullanarak bölümün görüş ve onayını da almadan Odabaşı’nın atamasını gerçekleştirdi. Öğrenciler bu kararı kabul etmedi, dilekçelerle itiraz etti. 100’den fazla dilekçeyi hocalarına teslim etmek üzere sınıf kapısı önünde bulundukları sırada, dersi olan Odabaşı sınıf kapısına okulun tüm güvenliğini yığarak gergin bir atmosfer yarattı. Öğrenciler bu baskıcı tutumu alkışlarla protesto etti, ardından dilekçeleri hem kendisine hem de rektörlüğe teslim ederek dağıldılar” diye konuştu.

'EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ'

Bu olayın ardından başlatılan disiplin soruşturmasına da dikkat çeken öğrenci, "Bu olayın hemen ardından Odabaşı istifa ederek dönem ortasında okuldan ayrıldı ancak ardından 10 öğrenciye Dekan Vekili Yasemin Nur Erkalır tarafından soruşturma açıldı. Gelinen noktada ise 7 öğrenciye öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yüksek öğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle en üst sınır olan 1 aydan uzaklaştırma cezası verilmiştir" dedi.

Bu cezanın bilerek ders kayıt dönemine denk getirildiğini düşündüklerini anlatan öğrenci, "Böylece fiilen bir dönemin kaybına yol açacak şekilde 1 ay uzaklaştırma cezası verildiğini. Bu karara imza atan kişi ise yine Odabaşı’nın ardından Güzel Sanatlar Fakültesine Dekan Vekili olarak getirilen Yasemin Nur Erkalır oldu. Temelinde özgür düşünce olan sanat eğitiminin kalbinde öğrencilerin eğitim hakkı gasp edilmekte, usulsüz atamalarla yaratılan krizlerin faturasını öğrenciler ödemektedir. Tüm öğrencilerin eğitim hakkı iade edilmeli, uzaklaştırmalar derhal geri çekilmelidir" ifadelerini kullandı.

