MESEM'de Bir Ölüm Daha! 17 Yaşındaki Yağız İş Cinayetinde Hayatını Kaybetti

Çocuk işçiliğin önünü açması nedeniyle eleştirilen MESEM uygulaması, birçok çocuğun ölümüne yol açıyor. Son olarak Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR)’de meydana gelen iş cinayeti, 17 yaşındaki lise stajyeri Yağız Yıldız’ın ölümüne neden oldu.

Kontinü Kütük Haddehanesi bölümünde yaşanan olayda, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir alanda görev yaptığı öne sürülen Yıldız’ın ölümünün ardından ihmalkârlık iddiaları gündeme geldi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, çocuğun işçi eksikliği nedeniyle bu tehlikeli alanda görevlendirildiğini söyleyerek “Bu kararları verenler hesap vermeli” dedi.

'BUNUN HESABINI VERMELİSİNİZ'

Akay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "KARDEMİR’de lise stajı gören Yağız Yıldız evladımızın, Kontinü Kütük Haddehanesi’nde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İhmalkârlık neticesinde yaşanan bu elim olay hepimizin yüreğini derinden yaktı. Soruyoruz: daha 17 yaşında bir gencimizin, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir noktada ne işi var? İşçi eksikliğinden dolayı evladımızı o bölgede çalışmasına izin verenler bunun hesabını nasıl verecek?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Akay, Evladımızın vefatına sebep olan ihmalkârlığın sorumluları mutlaka hesap vermeli, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler vakit kaybetmeden alınmalıdır. Bu acı olayın takipçisi olacak, Yağız Yıldız’ın hayatını kaybetmesine sebep olan ihmalkârlığın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Yağız evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA