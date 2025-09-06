Boğaziçi'ndeki Cinayette Yeni Görüntü: Katil Kampüse İki Kez Girmiş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

30 Ağustos'ta saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana gelen cinayet Türkiye gündeminden düşmüyor. 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş isimli erkek, "eski kız arkadaşı" olduğu iddia edilen 15 yaşındaki Hilal Özdemir isimli kız çocuğunu öldürüp intihar etti.

'SON BİR KEZ GÖRÜŞELİM' DEDİ

Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, bir süre önce Ayberk Kurtuluş'tan ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takip ettiği iddia edildi. Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa'da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane'deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi.

Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı belirtildi. İlk gelişinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi.

Kamera kayıtlarına göre 1 saat 20 dakika sonra tekrar araçla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, Özdemir'i yeniden yanına çağırdığı, yaşanan tartışma sırasında çocuğun başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili üniversiteden de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen elim cinayet sonrasında bazı medya organlarında üniversitemizin güvenlik uygulamaları hakkında eksik ve yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Üniversitemiz güvenlik kayıtlarına göre zanlı, kampüse ilk girişinde davetiyesini ibraz etmiş ve kaydı alınmıştır. Yaklaşık 1,5 saat sonra gerçekleşen ikinci girişinde ise plakası sistem tarafından tanındığından yeniden durdurulmamıştır. Kamuoyuna yansıyan görüntüler yalnızca bu ikinci girişe aittir ve tek başına paylaşıldığında, sanki herhangi bir kontrol yapılmamış gibi yanlış bir algı oluşmaktadır. Ayrıca daha önce de ifade edildiği gibi güvenlik görevlilerinin üst arama veya araç içi arama yapma yetkisi yoktur. Yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğuyla bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bundan sonraki süreçte de yetkili makamlarla tam iş birliği içinde hareket edilmeye ve gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA