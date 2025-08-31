Boğaziçi'ndeki Cinayet Tüm Türkiye'yi Sarstı! 15 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü, Geçmişi Dehşete Düşürdü

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş isimli erkek, 15 yaşındaki Hilal Özdemir isimli kız çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile cinayet işleyen Kurtuluş'un 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, kendisinin, çocuğun "erkek arkadaşı" olduğu iddiası da dehşete düşürdü.

İstanbul Sarıyer'de dün akşam kan donduran bir cinayet yaşandı. Ayberk Kurtuluş (20) isimli şahıs, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde Hilal Özdemir (15) adlı kız çocuğunu silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boğaziçi'ndeki Cinayet Tüm Türkiye'yi Sarstı! 15 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü, Geçmişi Dehşete Düşürdü - Resim : 1

24 SUÇ KAYDI VARDI

Hilal Özdemir'in kafede çalışmak için geldiği belirtilirken, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş'un ise "eski erkek arkadaşı" olduğu iddia edildi. Kurtuluş'un, 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi'ndeki Cinayet Tüm Türkiye'yi Sarstı! 15 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü, Geçmişi Dehşete Düşürdü - Resim : 2

Kaynak: DHA

