İki İlde Birden Kızıl Alarm! Alevler Sönmüyor… 3 Gündür Süren Yangına Müdahale Devam Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orman yangınlarının biri sönerken bir yenisi başlamaya devam ediyor. Alevlerin son etkili olduğu iller Bartın ve Denizli oldu.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü yakınlarında, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevler, geniş bir alana yayılırken, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çevre illerden gelen takviye ekipler hem havadan helikopterlerle hem de karadan arazöz ve iş makineleriyle yangına müdahale ediyor.

VALİ BÖLGEYE GİTTİ

Yangının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yangına tüm imkanlarımızla müdahale ediyoruz. Şu anda herhangi bir tahliye durumu yok ancak ekiplerimiz yangının ilerlemesini durdurmak için yoğun mesai harcıyor. Alevler rüzgarın etkisiyle dağın üst kısımlarına doğru yöneldi. Hem havadan hem karadan müdahale aralıksız sürüyor” dedi.

BULDAN’DAKİ ORMAN YANGINI 3. GÜNÜNDE

Denizli’nin Buldan ilçesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi sınırında çıkan orman yangını 3. gününe girdi. Çatak Mahallesi ile Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos’ta başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Gece boyu süren karadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da devam etti. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 helikopter, söndürme çalışmalarına katılarak alevlerin ilerlemesini önlemeye çalışıyor.

Yangın özellikle Buldan’a bağlı Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürüyor. Bölgedeki ekipler, hem yerleşim alanlarını korumak hem de alevlerin kontrol altına alınmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

VALİ COŞKUN SAHADA

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangın bölgesine giderek sahadaki durumu yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Coşkun, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA-DHA-İHA