İki İlde Birden Kızıl Alarm! Alevler Sönmüyor… 3 Gündür Süren Yangına Müdahale Devam Ediyor

Türkiye’nin ciğerleri yanmaya devam ederken alevler bu kez Bartın ve Denizli2den yükseldi. Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde ve Denizli’nin Buldan ilçesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi sınırında çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. İşte yangınlardaki son durum…

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orman yangınlarının biri sönerken bir yenisi başlamaya devam ediyor. Alevlerin son etkili olduğu iller Bartın ve Denizli oldu.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü yakınlarında, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İki İlde Birden Kızıl Alarm! Alevler Sönmüyor… 3 Gündür Süren Yangına Müdahale Devam Ediyor - Resim : 1

Alevler, geniş bir alana yayılırken, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çevre illerden gelen takviye ekipler hem havadan helikopterlerle hem de karadan arazöz ve iş makineleriyle yangına müdahale ediyor.

İki İlde Birden Kızıl Alarm! Alevler Sönmüyor… 3 Gündür Süren Yangına Müdahale Devam Ediyor - Resim : 2

VALİ BÖLGEYE GİTTİ

Yangının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yangına tüm imkanlarımızla müdahale ediyoruz. Şu anda herhangi bir tahliye durumu yok ancak ekiplerimiz yangının ilerlemesini durdurmak için yoğun mesai harcıyor. Alevler rüzgarın etkisiyle dağın üst kısımlarına doğru yöneldi. Hem havadan hem karadan müdahale aralıksız sürüyor” dedi.

İki İlde Birden Kızıl Alarm! Alevler Sönmüyor… 3 Gündür Süren Yangına Müdahale Devam Ediyor - Resim : 3

BULDAN’DAKİ ORMAN YANGINI 3. GÜNÜNDE

Denizli’nin Buldan ilçesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi sınırında çıkan orman yangını 3. gününe girdi. Çatak Mahallesi ile Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos’ta başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Gece boyu süren karadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da devam etti. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 helikopter, söndürme çalışmalarına katılarak alevlerin ilerlemesini önlemeye çalışıyor.

İki İlde Birden Kızıl Alarm! Alevler Sönmüyor… 3 Gündür Süren Yangına Müdahale Devam Ediyor - Resim : 4

Yangın özellikle Buldan’a bağlı Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürüyor. Bölgedeki ekipler, hem yerleşim alanlarını korumak hem de alevlerin kontrol altına alınmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

İki İlde Birden Kızıl Alarm! Alevler Sönmüyor… 3 Gündür Süren Yangına Müdahale Devam Ediyor - Resim : 5

VALİ COŞKUN SAHADA

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangın bölgesine giderek sahadaki durumu yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Coşkun, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Denizli Bartın Yangın Orman yangınları Aydın
Son Güncelleme:
Sakarya’da Sokak Ortasındaki Cinayetten ‘Pusu’ Çıktı! Kan Donduran Tehdit Mesajları Tek Tek Ortaya Döküldü Sakarya’da Sokak Ortasındaki Cinayetten ‘Pusu’ Çıktı! Kan Donduran Tehdit Mesajları Ortaya Döküldü
Son Dakika: Fenerbahçe Yıldızına Sonunda Kavuşuyor! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu
Konya-Antalya Yoluna Dev Yatırım! Sonunda O Sorun Kökünden Çözülüyor: 2 Gün Sonra Hizmete Açılacak 2 Gün Sonra Açılacak
Batman'da Asansör Faciası! Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Gözaltında Batman'da Asansör Faciası! 1 Ölü, 2 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü
İlahiyatçı Emine Yücel'den Şok Karar: Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı! İşte Nedeni...