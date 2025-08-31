Batman'da Asansör Faciası! Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Gözaltında

Batman'da dün halatı kopan asansördeki 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili, asansörü yaptığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.

Batman'da Asansör Faciası! Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Gözaltında
Batman'da Bahçelievler Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, dün akşam 3'üncü kattaki evine gidebilmek için binanın dışına yaptırdığı asansöre bindi. Bu sırada halatı kopan asansör zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Eroğlu, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili bir soruşturma başlatarak, bu soruşturma kapsamında da asansörü yaptıkları tespit edilen O.N. (40) ile A.N isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

