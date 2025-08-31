İstanbul'un Göbeğinde Vahşet! Çöpte Bebek Cesedi Bulundu

Beşiktaş’ta, Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde temizlik personeli tarafından çöp konteynerinin kenarında yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu. Vücudunda yanık ve kesik izleri tespit edilen bebeğin cinsiyeti belirlenemedi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde, 31 Ağustos 2025 sabahı dehşet verici bir olay yaşandı. Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı temizlik personeli, rutin çöp toplama çalışmaları sırasında çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bir bebek cesediyle karşılaştı. Yeni doğmuş olduğu anlaşılan bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri bulunduğu belirlendi.

CİNSİYETİ BELİRLENEMEDİ

Temizlik personelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, bebeğin göbek kordonunun kesildiği ve yeni doğduğu tespit edilirken, vücudundaki ağır tahribat nedeniyle cinsiyeti belirlenemedi. Ceset, detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği çöpe bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri inceleniyor.

AA

