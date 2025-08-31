Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi

İzmir'in bu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar dikkat! İZSU tarafından duyurulan son dakikaya göre, İzmir’de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su bidonlarını şimdiden doldurun.

Son Güncelleme:
Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede zorunlu su kesintisi uygulanacak. İZSU tarafından yapılan açıklamada, su kesintisinin 32 saat süreceği ifade edildi.

İZSU'DAN SU KESİNTİSİ UYARISI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

8 İLÇEDE 32 SAAT KESİNTİ UYGULANACAK! SU BİDONLARINI ŞİMDİDEN HAZIRLAYIN

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi - Resim : 1

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İZSU Su kesintisi
Son Güncelleme:
Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi
Ahmet Çakar'dan Galatasaray İçin Flaş Yorum: 'Sane'de Osimhen'de Kurtaramaz! Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler' 'Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler'
Sosyal Medyayı Güldüren Görüntüler... Antalya'da Başına Poşet Geçen Cüce Keçi Sürüyü Korkuttu Başına Poşet Geçen Cüce Keçi Sürüyü Korkuttu
Ankara’nın Altındaki Tehlike: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda mı? Ankara’nın Altındaki Tehlike
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü
İlahiyatçı Emine Yücel'den Şok Karar: Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı! İşte Nedeni...