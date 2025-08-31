Sosyal Medyayı Güldüren Görüntüler... Antalya'da Başına Poşet Geçen Cüce Keçi Sürüyü Korkuttu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Duraliler Mahallesi’nde besicilik yapan Hüseyin Kılar, cüce keçilerinin bulunduğu ahırda yaşanan ilginç bir olayı güvenlik kameralarıyla tespit etti. Ahırda keçilerin olağan dışı hareketliliğini fark eden Kılar, kontrol için gittiğinde başına poşet geçen bir keçiyi kurtardı.

KAFASINA POŞET GEÇİRDİ

Cüce Keçi Antalya Çiftliği’nin sahibi Hüseyin Kılar, çiftlikte yaklaşık 100 cüce keçi beslediğini belirtti. Ahırları bebek telsizleri ve güvenlik kameralarıyla takip ettiklerini ifade eden Kılar, sabah saatlerinde keçilerin koşturmasından şüphelenerek ahıra gittiğini ve bir keçinin kafasına poşet geçtiğini fark ettiğini anlattı.

'TRAFİKOMİK BİR OLAY'

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kılar, keçinin ahırda bir çöp poşetine başını sokup çıkaramadığını ve bu durumun sürüdeki diğer keçileri korkutarak kaçışmalarına neden olduğunu gördü. Kılar, yaşananları şöyle aktardı:

“Trajikomik bir olay olmuş. Çöp poşeti, muhtemelen dışarıdan gelmiş. Bunlar da meraklı tabii, kafasını sokmuş. Geçen yıl da benzer bir olay yaşamıştık. Görüntüleri arkadaşlarımızla sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Çok güzel tepkiler aldık. Meraklı keçi sürünün kalanını çok korkutmuş. 1-2 saatlik bir süreçte olmuş bu olay. Tabii fark edince hemen poşeti çıkardık ve normal hayatına devam etti.”

Kaynak: AA