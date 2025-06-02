Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulunmuştu: Anneden Pişkin Savunma!

İstanbul Arnavutköy'de, mezarlıkta yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerin ardından, bebeğin annesi olduğu belirlenen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aynur Ç. ile babası olduğu iddia edilen 24 yaşındaki S.A. gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda yaşandı. Mezarlık görevlisinin mezar kontrolü sırasında fark ettiği bebek cesedi, ekipleri harekete geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, göbek bağı henüz kesilmemiş bebeğin vücudunda çizikler olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre bebek 2-3 günlükken hayatını kaybetmişti.

KAÇIŞ KAMERALARDA

Polis ekipleri çevredeki hastaneleri tarayarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde doğum yaptığı belirlenen Aynur Ç.'ye ulaştı. Genç kadın, doğumdan sonra bebeğini emzirmek bahanesiyle odasına alıp hastaneden kaçmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da bu kaçış anı tespit edildi.

HAYATINA DEVAM ETMİŞ!

Aynur Ç., ifadesinde bebeğinin bir süre emdiğini ancak daha sonra durduğunu, hareket etmemeye başladığını ve öldüğünü düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine, babasının da mezarının bulunduğu Asri Mezarlık'a giderek bebeği oraya bıraktığını anlattı. Geri döndükten sonra hayatına devam ettiğini belirtti.

Aynur Ç., bir dönem birlikte olduğu S.A. ile ilişkilerinin sona erdiğini, hamileliğini ise ayrılıktan sonra fark ettiğini belirtti. Önce kürtajı düşündüğünü ancak sonrasında bebeğe bakabileceğine inanarak doğurmaya karar verdiğini ifade etti.

Gözaltına alınan S.A. ise, bebekten haberdar olmadığını ve Aynur Ç. ile ayrıldıktan sonra bir daha görüşmediklerini savundu.

Polisteki işlemleri tamamlanan Aynur Ç. ve S.A., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: DHA