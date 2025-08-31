Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçişi esnasında bir grup vatandaş “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan” sloganları attı.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Slogan atan gruptan bir kişi, “Otobüsle geldik. AK Parti kadın kollarının mahalle temsilciyiz, onların servisiyle geldik” ifadelerini kullandı. Bu anlara CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tepki gösterdi ve “Her sene bu ayıp olur mu ya? Burası mezarlık, Atatürk'ün mezarı var burada. Burada slogan olmaz, dön” diyerek slogan atanlara müdahale etti.

'HARARET' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTI

Öte yandan, Anıtkabir ziyareti sırasında Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu alanda başka bir gerginlik yaşandı.

Atatürk’e yönelik olumsuz ifadeler kullandığı iddia edilen bir kadın, görevliler tarafından alandan çıkarıldı. Bu olaya ziyaretçiler ve sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

