Konya-Antalya Yoluna Dev Yatırım! Sonunda O Sorun Kökünden Çözülüyor: 2 Gün Sonra Hizmete Açılacak

Bir süre önce hizmete giren yeni Konya-Antalya kara yolunun Derebucak ilçesi sınırlarında yaşanan iletişim sorununun yapımı süren baz istasyonu ile çözüme kavuşması bekleniyor.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Kısa, Derebucak ilçe merkezi ile Gembos Ovası güzergahından İbradı yol ayrımına kadar olan bölümde yaşanan iletişim sorununun çözüme kavuşmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KONYA-ANTALYA YOLUNA DEV YATIRIM! BAŞKAN KISA DUYURDU

Kısa, açıklamasında, "Derebucak Gembos Antalya yolu güzergahında Derebucak'tan başlayıp İbradı yol ayrımına kadar olan bölümde sinyal sorununu çözmek için uzun çalışmalar sonucunda 'karavan sistem güneş enerjili GSM baz istasyonu' çalışmaları devam ediyor. Bu hafta sonu sinyal gücünün verilmesi planlanan baz istasyonu bölgemize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa

