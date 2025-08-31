DSÖ Alarm Verdi! 208 Yıllık Felaket Geri Döndü, 31 Ülkede 4 Binden Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yayımladığı son raporda dünya genelindeki kolera salgınının ciddiyetle büyüdüğüne dikkat çekti. Açıklamaya göre, 1 Ocak–17 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplam 409 222 kolera veya akut sulu ishal (AWD) vakası bildirildi, aynı dönemde 4 738 kişi ise hayatını kaybetti.

SALGIN HIZLANDI

DSÖ, bulaşıcı hastalığın kontrolünü zorlaştıran temel etmenleri çatışmalar, yoksulluk, altyapı eksikliği ve iklim krizine bağlı doğal afetler olarak sıraladı. Kırsal ve sel bölgesi gibi altyapı yetersizliği olan yerleşim alanlarında salgının hız kazanmakta olduğu uyarısı yapıldı.

NİJERYA’DAN ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum ilçesinde ortaya çıkan kolera salgınına dair veriler de dikkat çekti. En az 8 kişi hayatını kaybederken, 11 köyde toplamda 200'ün üzerinde kişi enfekte oldu.

3 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gurusu köyünden yetkililerden Muhammed Jibci, bazı hastaların hastaneye ulaştırılmasındaki gecikmeler nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca, sağlık hizmetlerine erişimin zor olması ve bölgedeki silahlı çatışmaların, hastaların güvenli şekilde tedaviye ulaşmasını engellediği vurgulandı.

Federal Parlamento üyesi Sulaiman Abubakar Gumi ise Zamfara ve uluslararası yardım kuruluşlarına acil müdahale, mobil tedavi ekipleri ve kolera merkezleri kurulması çağrısında bulundu.

