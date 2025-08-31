Sakarya’da Sokak Ortasındaki Cinayetten ‘Pusu’ Çıktı! Kan Donduran Tehdit Mesajları Tek Tek Ortaya Döküldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde yaşanan korkunç olayın görüntüsü ve yeni detayları ortaya çıktı.

Husumetli oldukları belirtilen 3 kişi, park halindeki bir otomobilin içinde 35 yaşındaki Ömer Akbay’ı beklemiş, saldırganlardan biri Akbay’ın arkasından koşup defalarca ateş etmişti.

Akbay ağır yaralanarak yere yığılırken, yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu M.Ö.K. da seken bir kurşunla hafif yaralanmıştı.

Ağır yaralı Ömer Akbay, hastanede hayatını kaybetmiş, M.Ö.K.’nin durumunun ise iyi olduğu öğrenilmişti. Korkunç olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

İSTANBUL–SAKARYA ARASINDA GELİŞEN HUSUMET

Sakarya Emniyeti, olayın İstanbul’da başlayan bir husumetten kaynaklandığını tespit etti. Emniyette şüphelilerden biri olan M.Ç.'nin çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan bir şahıs olduğu belirtildi.

TEHDİT GİBİ MESAJLAR

Cinayetten kısa süre sonra sosyal medyada paylaşılan ve olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen gönderiler ise dikkat çekti. Bu mesajlarda “Daha bunlar başlangıç” ve “Bu işin sağında solunda kim varsa hakkını alacaktır” gibi saldırgan ifadeler yer aldı.

Ayrıca saldırganlardan biri olduğu iddia edilen şahıs, bir sonraki paylaşımında “Biz hiçbir kadına, çocuğa, masuma silah sıkmadık” diyerek kendilerini savundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sakarya Emniyeti, saldırganların kimliğini tespit, sosyal medya paylaşımlarının kaynağını bulmak ve olayı gerçekleştirenleri yakalamak için kapsamlı soruşturmasını sürdürüyor.

