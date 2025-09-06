TELE1 Ekranları Yeniden Açıldı: 5 Günlük Karartma Cezası Sona Erdi

RTÜK’ün TELE1’e uyguladığı 5 günlük ekran karartma cezası sona erdi. Kanal, 6 Eylül gece yarısı itibarıyla yayınlarına kaldığı yerden devam etti.

TELE1 Ekranları Yeniden Açıldı: 5 Günlük Karartma Cezası Sona Erdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından TELE1’e verilen 5 günlük ekran karartma cezası, 6 Eylül 2025 saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Kanal, 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece saat 00.00’da başlayan cezadan sonra yeniden izleyicileriyle buluştu.

Cezanın gerekçesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “4 Soru 4 Yanıt” programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sarf ettiği “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleriydi. RTÜK, bu sözlerin “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla kanala 5 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası uygulamıştı.

Tele 1'i Karartma Kararında Flaş GelişmeTele 1'i Karartma Kararında Flaş GelişmeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tele 1 RTÜK
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
MasterChef Türkiye'de Beklenmedik An! Mehmet Yalçınkaya 1990'dan Beri Kullandığı Gizli Tarifini Paylaştı: İşte Püf Noktalarıyla Tam Ölçü Krem Karamel Tarifi... Mehmet Yalçınkaya 1990'dan Beri Kullandığı Gizli Tarifini Paylaştı
Sağanak Sonrası Peş Peşe Otobüs Kazaları: Önce Beşiktaş Ardından Küçükçekmece Sağanak Sonrası Peş Peşe Otobüs Kazaları
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
Diyarbakır’da Silahlı Kavga: Masum Gencin Hayatına Mal Oldu Yoldan Geçiyordu, Silahlı Kavga Canını Aldı
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı Gelmişti: İstanbul'u Sağanak Vurdu, Yağışlar Kaç Gün Sürecek? İstanbul'u Sağanak Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!
Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti! Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!