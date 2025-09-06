TELE1 Ekranları Yeniden Açıldı: 5 Günlük Karartma Cezası Sona Erdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından TELE1’e verilen 5 günlük ekran karartma cezası, 6 Eylül 2025 saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Kanal, 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece saat 00.00’da başlayan cezadan sonra yeniden izleyicileriyle buluştu.

Cezanın gerekçesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “4 Soru 4 Yanıt” programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sarf ettiği “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleriydi. RTÜK, bu sözlerin “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla kanala 5 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası uygulamıştı.

