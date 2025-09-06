Diyarbakır’da Silahlı Kavga: Masum Gencin Hayatına Mal Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 1 Eylül gece saat 02.00 sularında Turgut Özal Bulvarı’nda yaşanan dehşet verici olay, bir gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada ateşlenen silahlardan birinden çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen 21 yaşındaki Aziz Ceng Sanu’nun başına isabet etti. Sanu ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sanu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Aziz Ceng Sanu'nun cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelendi. Yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin olay yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldığı, görüntülerin silinmesi için de ateşe vererek yaktığı belirlendi.

Delillerin yok edilmek istendiği anlar ise başka bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yaktığı kayıt cihazı, özel ekiplerin teknik çalışması sonucu onarılarak, içerisindeki görüntüler kurtarıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, 24 saat geçmeden düzenledikleri operasyonla, olaya karışan 3 kişiyi saklandıkları adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

