MasterChef Türkiye'de Beklenmedik An! Mehmet Yalçınkaya 1990'dan Beri Kullandığı Gizli Tarifini Paylaştı: İşte Püf Noktalarıyla Tam Ölçü Krem Karamel Tarifi...

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde Mehmet Şef, 1990’dan beri kullandığı krem karamel tarifini milyonlarla paylaştı! Yarışmacıları şaşırtan bu özel tarifin püf noktaları ve yapım aşamaları haberimizde…

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün ekrana gelen son bölümde ise eleme adayı olacak son kişinin belirlenmesi için oyun oynandı. Oyunun ilk ayağında şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan MasterChef Türkiye'de yapımında en çok zorlanılan o yemeği istedi: Krem karamel...

Yarışmacılar krem karamel yapacaklarını duyunca adeta yıkıldı. Daha önceden potaya giden isimler ise krem karamel yarışmasına katılmadıkları için mutluluklarını dile getirdi. Yarışmacılar kendilerine verilen 40 dakika boyunca ter döktü. Sürenin bitmesine dakikalar kala yarışmacıların tezgahlarını ziyaret eden Mehmet şef beklenmedik bir çıkış yaptı.

"1990'dan beri hep aynı tarifi kullanıyorum" diyen Mehmet şef, kendisinin krem karamel tarifini hem yarışmacılarla hem de milyonlarla paylaştı. İşte Mehmet şefin krem karamel tarifi:

1 kg süt
8 yumurta
250 gram şeker

Mehmet şef bu tarifi verdikten sonra yapımını ve püf noktalarını da şöyle anlattı:

"Sütle şekeri eritirim. 8 yumurtamı eklerim. Fırında pişirirse yumurta kokusu azalır ama bizim dönemimizde yumurta kokardı. Ayrıca 180 derece kaynatır bunu. 140 ya da 150 derece olmalı."

