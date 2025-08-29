MasterChef’te Olay: Canlı Yayında Kavga Çıktı! İrem ve Cansu Birbirine Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin son bölümünde mutfakta tansiyon yükseldi. Fiji mutfağına ait 'Kokoda' yemeği sırasında Cansu ve İrem arasında sert bir tartışma çıktı. Sabotaj suçlamasıyla başlayan kavga, gözyaşları ve şeflerin müdahalesiyle son buldu.

SABOTAJ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Takım oyunu sırasında söz alan Cansu, İrem’in tarifi bilerek yanlış yaptığını öne sürdü. İrem’in ekibi sabote ettiğini söyleyen Cansu, "Bence biz sabote edildik şef. Hiç iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar net bir yemeğin yanlış yapılması bana mantıklı gelmiyor. İçimizde asgari düzeyde bile saygı olmalı ama bizimle akıl oyunu oynandı. Çok sinirliyim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayrıca İrem’in ocağı kasıtlı olarak uzun süre meşgul ettiğini iddia eden Cansu, ekibi zor duruma düşürdüğünü savundu.

İREM GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu sözlerin ardından İrem büyük tepki gösterdi. Daha önce bu yemeği bilmediğini söylediğini hatırlatan yarışmacı, suçlamaların kariyerine zarar verdiğini ifade etti. İrem, "Ben bu yemeği bilmiyorum dedim. Notlar alındı, konuşuldu ama anlamadım. Beni sabote etmekle suçlamak kariyerimi lekelemek demektir. Ben buraya kazanmak için geldim, böyle bir şey yapmam. Bu terbiyesizliktir." diyerek kendini savundu.

Gözyaşlarını tutamayan İrem, suçlamaların haksız olduğunu belirtti.

ŞEFLER ARAYA GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine şefler devreye girdi. Cansu’dan özür dilemesi istendi ancak o, "Ben özrü kabul etmiyorum" diyerek geri adım atmadı. Şefler, Cansu’nun sözlerinin sert olduğunu ancak hakaret niteliği taşımadığını belirtti. İrem’e ise öfkesini kontrol etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Gergin anların ardından İrem’in diğer yarışmacılara söylediği "Ben sizin gibi boş muyum!" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tartışma, izleyiciler arasında da büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi