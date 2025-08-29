MasterChef’te Olay: Canlı Yayında Kavga Çıktı! İrem ve Cansu Birbirine Girdi

MasterChef Türkiye’de Fiji mutfağına ait 'Kokoda' yemeği sırasında İrem ve Cansu arasında çıkan tartışma stüdyoyu karıştırdı. Sabotaj suçlamalarıyla alevlenen kavga, gözyaşları ve şeflerin müdahalesiyle son buldu.

Son Güncelleme:
MasterChef’te Olay: Canlı Yayında Kavga Çıktı! İrem ve Cansu Birbirine Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin son bölümünde mutfakta tansiyon yükseldi. Fiji mutfağına ait 'Kokoda' yemeği sırasında Cansu ve İrem arasında sert bir tartışma çıktı. Sabotaj suçlamasıyla başlayan kavga, gözyaşları ve şeflerin müdahalesiyle son buldu.

SABOTAJ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

MasterChef’te Olay: Canlı Yayında Kavga Çıktı! İrem ve Cansu Birbirine Girdi - Resim : 1

Takım oyunu sırasında söz alan Cansu, İrem’in tarifi bilerek yanlış yaptığını öne sürdü. İrem’in ekibi sabote ettiğini söyleyen Cansu, "Bence biz sabote edildik şef. Hiç iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar net bir yemeğin yanlış yapılması bana mantıklı gelmiyor. İçimizde asgari düzeyde bile saygı olmalı ama bizimle akıl oyunu oynandı. Çok sinirliyim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayrıca İrem’in ocağı kasıtlı olarak uzun süre meşgul ettiğini iddia eden Cansu, ekibi zor duruma düşürdüğünü savundu.

MasterChef’te Olay: Canlı Yayında Kavga Çıktı! İrem ve Cansu Birbirine Girdi - Resim : 2

İREM GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu sözlerin ardından İrem büyük tepki gösterdi. Daha önce bu yemeği bilmediğini söylediğini hatırlatan yarışmacı, suçlamaların kariyerine zarar verdiğini ifade etti. İrem, "Ben bu yemeği bilmiyorum dedim. Notlar alındı, konuşuldu ama anlamadım. Beni sabote etmekle suçlamak kariyerimi lekelemek demektir. Ben buraya kazanmak için geldim, böyle bir şey yapmam. Bu terbiyesizliktir." diyerek kendini savundu.

MasterChef’te Olay: Canlı Yayında Kavga Çıktı! İrem ve Cansu Birbirine Girdi - Resim : 3

Gözyaşlarını tutamayan İrem, suçlamaların haksız olduğunu belirtti.

ŞEFLER ARAYA GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine şefler devreye girdi. Cansu’dan özür dilemesi istendi ancak o, "Ben özrü kabul etmiyorum" diyerek geri adım atmadı. Şefler, Cansu’nun sözlerinin sert olduğunu ancak hakaret niteliği taşımadığını belirtti. İrem’e ise öfkesini kontrol etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Gergin anların ardından İrem’in diğer yarışmacılara söylediği "Ben sizin gibi boş muyum!" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tartışma, izleyiciler arasında da büyük yankı uyandırdı.

MasterChef Türkiye'nin Ünlü Şefi Mehmet Yalçınkaya'nın Büyük Gururu: Oğlu Utku Yalçınkaya Artık Diplomalı AşçıMasterChef Türkiye'nin Ünlü Şefi Mehmet Yalçınkaya'nın Büyük Gururu: Oğlu Utku Yalçınkaya Artık Diplomalı AşçıMagazin

Bu Yiyecekleri Sakın Airfryer’da Pişirmeyin! Hem Sağlığı Hem Cihazı BozuyorBu Yiyecekleri Sakın Airfryer’da Pişirmeyin! Hem Sağlığı Hem Cihazı BozuyorYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MasterChef Türkiye TV8
Son Güncelleme:
Son Dakika: Galatasaray’da Bissouma Şoku! Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi Tam Transferi Bitti Derken Kara Haber Geldi
Sanat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Acı Haberi Oğlu Duyurdu: Ünlü Yönetmen Hayatını Kaybetti Ünlü Yönetmen Hayatını Kaybetti
İrem Derici Yürekleri Ağza Getirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Konserler İptal Yürekleri Ağza Getirdi! Hastaneye Kaldırıldı
Hakan Sabancı'dan Ayrılık Partisi! Hande Erçel Krize Girdi, Tüm Acısını Setten Çıkardı Soluğu Partide Alınca Kriz Patladı
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
500 Bin Sosyal Konut İçin Düğmeye Basıldı: Kiralar Düşecek mi? 500 Bin Sosyal Konut İçin Düğmeye Basıldı: Kiralar Düşecek mi?
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç Cinayetinde Yeni Gelişme: 1 Kişi Gözaltına Alındı Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç Cinayetinde Yeni Gelişme
Hezimet Veda Getirdi... Beşiktaş Solskjaer'e Kapıyı Gösterdi Hezimet Veda Getirdi... Beşiktaş Solskjaer'e Kapıyı Gösterdi