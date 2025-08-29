Bu Yiyecekleri Sakın Airfryer’da Pişirmeyin! Hem Sağlığı Hem Cihazı Bozuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda sağlıklı pişirme yöntemi olarak öne çıkan airfryer, milyonların mutfağına girdi. Ancak her yiyecek bu cihazda pişmeye uygun değil. Yanlış tercihler, hem yemeğin lezzetini bozuyor hem de cihazda ciddi arızalara yol açabiliyor. İşte airfryer’da pişirilmemesi gereken yiyecekler…

PİLAV VE MAKARNA İÇİN UYGUN DEĞİL

Airfryer, haşlama veya kaynatma işlemi yapamaz. Bu nedenle çiğ makarna ya da pirinç, cihazda pişmez. Üstelik fazla su eklemek hem cihaz için risklidir hem de yangın tehlikesi yaratır. Bu tür yiyeceklerin önce ocakta pişirilmesi, ardından istenirse airfryer’da kıtırlaştırılması önerilir.

SOSLU YEMEKLERDE BÜYÜK TEHLİKE

Bol soslu makarnalar, güveç veya et yemekleri airfryer’da pişirilmemelidir. Yüksek ısı, sosun sıçrayarak yanmasına yol açar. Bu hem cihazın zarar görmesine hem de yemeğin tadının bozulmasına neden olur. Soslu tarifler için fırın ya da yavaş pişirici çok daha güvenlidir.

PATLAMIŞ MISIR HAYAL KIRIKLIĞI

Airfryer, mısır patlatmak için yeterli ve sabit ısı sağlayamaz. Sonuç; yanmış, yarısı patlamamış taneler ve boşa giden enerji olur. Ayrıca mısır taneleri cihazın içine kaçıp kısa devre riski oluşturabilir. Patlamış mısır için en güvenli yöntem mikrodalga veya ocaktır.

YAPRAKLI YEŞİLLİKLER UYGUN DEĞİL

Ispanak, roka gibi hafif yapraklı sebzeler cihazda hava akımı nedeniyle uçuşur ve eşit pişmez. Ayrıca brokoli gibi sebzeler de airfryer’da hızla kuruyarak sertleşebilir. Bunun yerine kara lahana gibi daha ağır yapraklı sebzeler tercih edilmeli ya da buharda pişirme yöntemleri kullanılmalıdır.

SADE PEYNİR ÇABUK DAĞILIR

Mozzarella stick gibi kaplamalı peynir ürünleri airfryer için uygundur; ancak çıplak peynir yüksek ısıda hızla erir, dağılır ve cihazı kirletir. Peynir kullanılacaksa mutlaka kaplama ya da sarma yöntemleri tercih edilmelidir.

ISLAK HAMURDAN UZAK DURUN

Tempura veya ıslak hamurla kaplanan yiyecekler airfryer’da çıtırlaşmaz. Hamur pişerken tabana akar, cihazı kirletir ve yiyeceğin lezzetini bozar. Bunun yerine un veya galeta unu gibi kuru kaplamalar kullanılmalıdır.

