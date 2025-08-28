İrem Derici Yürekleri Ağza Getirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Konserler İptal

Ünlü şarkıcı İrem Derici, apartman girişinde merdivenlerden düşerek başını çarptı ve bayıldı. Hastaneye kaldırılan Derici’nin başına 10 dikiş atılırken, Çeşme ve Kıbrıs konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

İrem Derici Yürekleri Ağza Getirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Konserler İptal
Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hastanelik oldu. Son dönemde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı, bu kez evinin apartman girişindeki merdivenlerden düşerek başını çarptı. Olay sonrası bayılan Derici, hızla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalede başına 10 dikiş atıldığı ve düşmenin etkisiyle yüzünde morluklar oluştuğu belirtildi.

KONSERLER İPTAL

Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve hayranlarından gelen destek mesajlarına teşekkür etti. Ancak kaza nedeniyle 29 Ağustos’taki Çeşme ve 30 Ağustos’taki Kıbrıs konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadeleriyle hayranlarını bilgilendirdi.

Derici'nin paylaşımı şöyle:

İrem Derici Yürekleri Ağza Getirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Konserler İptal - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

İrem Derici
