21 Yıl Sonra Büyük Buluşma! Deniz Seki ve Rıza Tamer Tekrardan Bir Araya Geldi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 21 yıl önce jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasında tartışma yaşadığı son günlerin popüler şarkıcısı Rıza Tamer ile buluştu. İkili 21 yıl sonra havaalanında karşılaştı. Verdikleri poz ise sosyal medyayı adeta salladı.

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen şarkıcı Deniz Seki’nin son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Popüler şarkıcı, 21 yıl önce jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasında tartışma yaşadığı Rıza Tamer’le aynı karede poz paylaştı.

21 YIL SONRA BÜYÜK BULUŞMA

Ünlü şarkıcı, bir dönem jüri üyesi olduğu Popstar'da yarışmacı olan Rıza Tamer ile 21 yıl sonra karşılaştı. Sohbet eden ikiliden Deniz Seki, havaalanındaki karşılaşmayı ölümsüzleştirdi.

DENİZ SEKİ VE RIZA TAMER BİR ARADA: ‘GURUR DUYRDUM’

Seki, Tamer ile pozunu "Yıl 2004… Popstar sahnesinde jüri koltuğundaydım, karşımda pırıl pırıl bir genç vardı: Rıza Tamer. 21 yıl geçmiş… Bugün karşıma bambaşka bir yerde, dimdik ayakta, yolunu kararlılıkla yürüyen bir sanatçı olarak çıktı. Zamanın nasıl geçtiğini görmek, bir çocuğun gözlerimin önünde büyüyüp kendi ışığını yakmasına tanık olmak çok kıymetli… Gurur duydum" notuyla paylaştı.

Ünlü isimlerin sürpriz karşılaşması büyük ilgi gördü.

İKİLİ ARASINDA NEDEN TARTIŞMA YAŞANMIŞTI?

Öte yandan Deniz Seki, Rıza Tamer arasında yaşanan tartışma "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var" sözleriyle çıkışmıştı. Tamer ise bu sözlere yanıt olarak "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var." şeklinde yanıt vermişti.

