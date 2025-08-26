Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Evlenme teklifiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü şarkıcı İrem Derici, sağlık sorunlarından dolayı apar topar hastaneye kaldırıldı. Serum takılı halde odasından paylaşımda bulunan Derici, hayranlarına güncel sağlık durumlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte İrem Derici’nin son sağlık durumu…
Kaynak: Haber Merkezi
İrem Derici’den gelen kara haber hayranlarını korkuttu. Sabah saatlerinde "Gel Konuşalım" adlı magazin programına katılması beklenen ünlü şarkıcının aniden rahatsızlandığı öğrenildi.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Programa katılamayan Derici, hayranlarını merakta bırakmamak için hastane odasından bir video paylaşarak, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
İREM DERİCİ’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Serum bağlı şekilde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Şimdi antibiyotiği taktılar, ardından vitamin verecekler. Hem boğazım hem de kulaklarım iltihaplanmış. Ateşim 38,9'dı geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..."
İrem Derici’nin durumu, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.