Hakan Sabancı'dan Ayrılık Partisi! Hande Erçel Krize Girdi, Tüm Acısını Setten Çıkardı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti dolu dizgin yaşadığı üç yıllık ilişkilerini resmen sonlandırdılar. İkili arasında henüz net bir açıklama gelmezken aileler arasında ipler gerilmiş durumda. Son olarak "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin setine çıkan Erçel'in moralsiz görüntüsü ve tavırları dikkat çekti.

Hakan Sabancı’dan gelen parti pozu herkesi şaşkına çevirdi.

ANNESİ AYRILMASINI İSTEYİNCE İPLER KOPTU

Geçtiğimiz günlerde sosyetenin gözde çifti, Instagram hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları silerek ayrılıklarını duyurmuştu. Kulis bilgilerine göre, Hande Erçel evlilik adımı atmak isterken, Hakan Sabancı da bu fikre sıcak bakıyordu. Ancak Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye başından beri mesafeli olduğu ve oğluna "tekrar düşün" dediği öne sürüldü.

Sunucu Ece Erken'in canlı yayında aktardığı kulise göre, Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye dolaylı yoldan müdahale ettiği ve evlilik süreci ciddileşince ilişkiyi bitiren tarafın Sabancı ailesi olduğu iddia edildi.

HAKAN SABANCI’DAN AYRILIK PARTİSİ! HANDE ERÇEL KRİZE GİRDİ

Ayrılığın ardından gözler Hakan Sabancı'ya çevrildi. Genç iş insanı, arkadaş grubuyla eğlenirken görüntülendi. Sosyal medyada dolaşıma giren neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı, "Felekten bir gece çalmış" yorumlarına konu oldu.

HAKAN SABANCI'NIN PARTİDEN GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Hande Erçel'in psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği öne sürüldü. "Aşk ve Gözyaşı" adlı dizinin setine çıkan oyuncunun gün boyu moralinin bozuk olduğu, sahneler dışında sürekli olarak karavanında vakit geçirdiği öğrenildi. Set ekibinden sızan bilgilere göre Erçel, çekim aralarında kimseyle iletişim kurmadan karavanına çekiliyor ve oradan dışarı çıkmıyor.

TÜM ACISINI SETTEN ÇIKARDI

Hande Erçel'in bu ruh halinin sadece kendisini değil, rol arkadaşlarını ve set ekibini de olumsuz etkilediği konuşuluyor. Başrolü paylaştığı Barış Arduç'la sahnelerinde profesyonel bir çizgi izlese de, set dışındaki sessizliği dikkat çekti.

Yapım ekibine yakın kaynaklar, Erçel'in karavanda uzun süre yalnız kaldığını ve kimseyle konuşmak istemediğini aktardı. Hatta bir sahne sırasında makyaj ekibinin birkaç kez karavan kapısını çaldığı ancak içeriden yanıt alamadığı iddia edildi.

