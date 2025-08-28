Hakan Sabancı'dan Ayrılık Partisi! Hande Erçel Krize Girdi, Tüm Acısını Setten Çıkardı

Hakan Sabancı ile ayrılma kararı alan Hande Erçel, acısını atlatamadı. Sette moralsiz görüntüsüyle dikkat çeken Erçel, Hakan Sabancı’nın parti fotoğraflarını görünce sinir krizine girdi. Ünlü oyuncu, çekim aralarında kimseyle iletişim kurmadan doğrudan karavanına geçiyor ve dışarı çıkmıyor. Bu durumun set ekibi üzerinde de olumsuz etki yarattığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Hakan Sabancı'dan Ayrılık Partisi! Hande Erçel Krize Girdi, Tüm Acısını Setten Çıkardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti dolu dizgin yaşadığı üç yıllık ilişkilerini resmen sonlandırdılar. İkili arasında henüz net bir açıklama gelmezken aileler arasında ipler gerilmiş durumda. Son olarak "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin setine çıkan Erçel'in moralsiz görüntüsü ve tavırları dikkat çekti.

Hakan Sabancı’dan gelen parti pozu herkesi şaşkına çevirdi.

ANNESİ AYRILMASINI İSTEYİNCE İPLER KOPTU

Geçtiğimiz günlerde sosyetenin gözde çifti, Instagram hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları silerek ayrılıklarını duyurmuştu. Kulis bilgilerine göre, Hande Erçel evlilik adımı atmak isterken, Hakan Sabancı da bu fikre sıcak bakıyordu. Ancak Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye başından beri mesafeli olduğu ve oğluna "tekrar düşün" dediği öne sürüldü.

Hakan Sabancı'dan Ayrılık Partisi! Hande Erçel Krize Girdi, Tüm Acısını Setten Çıkardı - Resim : 1

Sunucu Ece Erken'in canlı yayında aktardığı kulise göre, Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye dolaylı yoldan müdahale ettiği ve evlilik süreci ciddileşince ilişkiyi bitiren tarafın Sabancı ailesi olduğu iddia edildi.

HAKAN SABANCI’DAN AYRILIK PARTİSİ! HANDE ERÇEL KRİZE GİRDİ

Ayrılığın ardından gözler Hakan Sabancı'ya çevrildi. Genç iş insanı, arkadaş grubuyla eğlenirken görüntülendi. Sosyal medyada dolaşıma giren neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı, "Felekten bir gece çalmış" yorumlarına konu oldu.

Hakan Sabancı'dan Ayrılık Partisi! Hande Erçel Krize Girdi, Tüm Acısını Setten Çıkardı - Resim : 2
HAKAN SABANCI'NIN PARTİDEN GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Hande Erçel'in psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği öne sürüldü. "Aşk ve Gözyaşı" adlı dizinin setine çıkan oyuncunun gün boyu moralinin bozuk olduğu, sahneler dışında sürekli olarak karavanında vakit geçirdiği öğrenildi. Set ekibinden sızan bilgilere göre Erçel, çekim aralarında kimseyle iletişim kurmadan karavanına çekiliyor ve oradan dışarı çıkmıyor.

TÜM ACISINI SETTEN ÇIKARDI

Hande Erçel'in bu ruh halinin sadece kendisini değil, rol arkadaşlarını ve set ekibini de olumsuz etkilediği konuşuluyor. Başrolü paylaştığı Barış Arduç'la sahnelerinde profesyonel bir çizgi izlese de, set dışındaki sessizliği dikkat çekti.

Hakan Sabancı'dan Ayrılık Partisi! Hande Erçel Krize Girdi, Tüm Acısını Setten Çıkardı - Resim : 3

Yapım ekibine yakın kaynaklar, Erçel'in karavanda uzun süre yalnız kaldığını ve kimseyle konuşmak istemediğini aktardı. Hatta bir sahne sırasında makyaj ekibinin birkaç kez karavan kapısını çaldığı ancak içeriden yanıt alamadığı iddia edildi.

21 Yıl Sonra Büyük Buluşma! Deniz Seki ve Rıza Tamer Tekrardan Bir Araya Geldi21 Yıl Sonra Büyük Buluşma! Deniz Seki ve Rıza Tamer Tekrardan Bir Araya GeldiGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hakan Sabancı Hande Erçel Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Türkiye’nin Yarım Asırlık Şirketinde Milyonluk Vurgun! Personelden Şeytani Plan Türkiye’nin Yarım Asırlık Şirketinde Milyonluk Vurgun!
Taciz İfşalarıyla Gündemdeydi: Komedyen Kaan Sezyum’dan İlk Açıklama Geldi: İddiaları Kabul Etti Ünlü Komedyenden 'Taciz' Özrü
21 Yıl Sonra Büyük Buluşma! Deniz Seki ve Rıza Tamer Tekrardan Bir Araya Geldi 21 Yıl Sonra Büyük Buluşma
Sosyal Medya Akımı 13 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü! Yediği Ramen Sonu Oldu Sosyal Medya Akımı 13 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü! Yediği Ramen Sonu Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu, Ailesinden Suç Duyurusu: 'Basit Bir Ameliyata Gitti, Cenazesi Geldi' Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...' Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...'