Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler

Artvin’in Şavşat ilçesinde, freni boşalan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Şakir Kör ve eşi Nilgün Topçu hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçtan sağ çıkarılan Kör, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü Şakir Kör (41) ve eşi Nilgün Topçu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuzköy yayla yolunda yaşandı. Şavşat İl Özel İdaresi’nde iş makinesi operatörü olarak görev yapan Şakir Kör’ün kullandığı kamyon, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, araçtaki Nilgün Topçu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak kamyondan çıkarılan sürücü Şakir Kör ise ambulansla kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

