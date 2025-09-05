Çorum'da Feci Kaza! Minibüs ile Otomobil Birbirine Girdi, Yaralılar Var

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla bir kaza meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’un Alaca ilçesi Kuyumcusaray köyü yolunda bir trafik kazası meydana geldi. Köy istikametinde seyir halinde olan Mehmet Ş. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Çetin B. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bahçe çitlerine çarparak durabildi.

Çorum'da Feci Kaza! Minibüs ile Otomobil Birbirine Girdi, Yaralılar Var - Resim : 1

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Elmas Ş. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

