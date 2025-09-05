Muğla’da Esrarengiz Ölüm! Astrolog Saliha Kılıç Otel Odasında Bulundu

Muğla’da 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, bir apartta ölü bulundu. Ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde Kılıç’ın vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Son Güncelleme:
Muğla’da Esrarengiz Ölüm! Astrolog Saliha Kılıç Otel Odasında Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan ve kaldığı odadan kötü koku geldiği fark edilen 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç için otel personeli durumu yetkililere bildirdi.

Muğla’da Esrarengiz Ölüm! Astrolog Saliha Kılıç Otel Odasında Bulundu - Resim : 1
Astrolog Saliha Kılıç'ın cansız bedeninin bulunduğu apart
KOKU GERÇEĞİ ELE VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde odada bir kadının cansız bedeni bulundu.

Muğla’da Esrarengiz Ölüm! Astrolog Saliha Kılıç Otel Odasında Bulundu - Resim : 2
Astrolog Saliha Kılıç

DARP, KESİCİ ALET İZİ YOK

Hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmayan genç kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla’da Esrarengiz Ölüm! Astrolog Saliha Kılıç Otel Odasında Bulundu - Resim : 3

Kaynak: İHA

Etiketler
astrolog Saliha Kılıç Muğla
Son Güncelleme:
Alacakaranlık Hayranlarına Müjde! Ücretsiz Olarak Ekranlara Gelecek: Geçmişe Dönüş Başlıyor Alacakaranlık Hayranlarına Müjde! Geri Dönüyor
4 Yaşındaki Leyla Aydemir’in Ölümünde Korkunç ‘AFAD’ İddiası! Ses Kayıtları Ortaya Çıktı 4 Yaşındaki Leyla Aydemir’in Ölümünde Korkunç ‘AFAD’ İddiası
İtalya'da 2 Türk Makineli Tüfeklerle Yakalandı: Festivali Kana Bulayacaklardı İtalya'da 2 Türk Makineli Tüfeklerle Yakalandı: Festivali Kana Bulayacaklardı
İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Sadece O Bölgeyi İşaret Etti İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!