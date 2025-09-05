Muğla’da Esrarengiz Ölüm! Astrolog Saliha Kılıç Otel Odasında Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan ve kaldığı odadan kötü koku geldiği fark edilen 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç için otel personeli durumu yetkililere bildirdi.

Astrolog Saliha Kılıç'ın cansız bedeninin bulunduğu apart

KOKU GERÇEĞİ ELE VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde odada bir kadının cansız bedeni bulundu.

Astrolog Saliha Kılıç

DARP, KESİCİ ALET İZİ YOK

Hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmayan genç kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

