Muğla’da Esrarengiz Ölüm! Astrolog Saliha Kılıç Otel Odasında Bulundu
Muğla’da 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç, bir apartta ölü bulundu. Ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde Kılıç’ın vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan ve kaldığı odadan kötü koku geldiği fark edilen 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç için otel personeli durumu yetkililere bildirdi.
KOKU GERÇEĞİ ELE VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde odada bir kadının cansız bedeni bulundu.
DARP, KESİCİ ALET İZİ YOK
Hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki astrolog Saliha Kılıç olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmayan genç kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
