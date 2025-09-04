Sivas’ta Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Devrildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı, sürücü yaralandı.

Son Güncelleme:
Sivas’ta Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Devrildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan Kayseri yönüne seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 58 ABL 221 plakalı otomobil, Suçatı mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüye, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Artvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını KaybettiArtvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını KaybettiGüncel

Forum AVM’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Suçüstü YakalandıForum AVM’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Suçüstü YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ve Yuvana Hoş Geldin! Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal Oldu Ve Yuvana Hoş Geldin
LeMan Dergisi Soruşturması Tamamlandı! İşte İstenen Cezalar.... LeMan Dergisi Soruşturması Tamamlandı
1.6 Milyar Ziyaretçisi Vardı! Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı
Artvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti Artvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
İstanbul Kongresi Kararının Ardından... CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor!
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar