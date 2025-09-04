Sivas’ta Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Devrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan Kayseri yönüne seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 58 ABL 221 plakalı otomobil, Suçatı mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüye, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA