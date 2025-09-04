Sivas’ta Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Devrildi
Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan Kayseri yönüne seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 58 ABL 221 plakalı otomobil, Suçatı mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücüye, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
