Forum AVM’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Forum AVM’de uyuşturucu alışverişi yapmak isteyen iki kişi polis ekiplerinin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Onlarca güvenlik görevlisinin bulunduğu ve girişlerde aramaların yapıldığı alışveriş merkezinde yaşanan olay, duyanları şaşırttı.

POLİS İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Forum AVM’de uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair ihbar aldı. Bölgeye sivil ekipler sevk edildi ve şüpheli görülen kişiler takibe alındı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan takip sonucu, 49 yaşındaki İ.B. ile 23 yaşındaki E.G.’nin alışveriş sırasında suçüstü yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN İZNE ÇIKMIŞ

Yakalanan şüphelilerden 23 yaşındaki E.G.’nin bir süredir açık cezaevinde olduğu, olay günü ise izinli olarak dışarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA