İPA Açıkladı: İstanbul’da Yaşamanın Bedeli 100 Bin Liraya Dayandı! Megakentte Hayatta Kalmak Giderek Zorlaşıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) açıkladığı Ağustos 2025 verileri, megakentte yaşam maliyetinin hızla arttığını ortaya koydu. Buna göre, dört kişilik bir ailenin ortalama aylık yaşam gideri 98 bin 735 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,23’lük artışa işaret ediyor.

AYLAR İÇİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

İstanbul’da yaşam maliyeti, temmuz ayına kıyasla da yüzde 2,21 yükseldi. Böylece şehirde yaşamın maliyeti 100 bin lira sınırına dayanmış oldu.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

İPA’nın araştırması, iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan dört kişilik bir ailenin ihtiyaçları baz alınarak hazırlanıyor. Gıda, ulaşım, kira ve diğer temel harcamaların dahil edildiği hesaplama, özellikle dar gelirli kesimlerin artan enflasyon karşısında yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Merkezi