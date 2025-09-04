500'den Fazla Çalışanı Olan 32 Yıllık Hazır Giyim Devi Konkordato İlan Etti! 3 Ay Süre Verildi

Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarından Metraco, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. 1993 yılında İstanbul’da kurulan ve 500’den fazla çalışanı bulunan şirket için mahkeme kritik bir karar açıkladı.

Kocaeli’ndeki tesislerinde faaliyet gösteren firma, kadın, erkek ve çocuk giyiminde önemli bir üretici konumundaydı. Aylık 200 bin parçaya ulaşan kapasitesiyle sektörde öne çıkan Metraco, üretimin her aşamasını kendi bünyesinde yönetiyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar, şirketin mali yapısını zora soktu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK SÜRE

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Ağustos 2025’te Metraco için 3 aylık geçici konkordato süresi tanıdı. Karar, 29 Ağustos’ta ticaret siciline kaydedildi. Buna göre şirket, mali yapısını düzeltmek için 25 Kasım 2025’e kadar süre kazanmış oldu.

SOSYAL SORUMLULUKTA ÖRNEK GÖSTERİLMİŞTİ

Metraco, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmişti. Kocaeli’de kurduğu “Köyümüz” Engelli Üretim Merkezi ile birçok engelli bireye istihdam sağlayan şirket, bu çalışmasıyla 2015 yılında Uluslararası Ticaret Odası tarafından “En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi” ödülüne layık görülmüştü.

ÇALIŞANLAR VE TEDARİKÇİLER BEKLEMEDE

Firmanın konkordato kararı, yüzlerce çalışanı ve çok sayıda tedarikçiyi doğrudan etkiliyor. Sektör uzmanları, borç yapılandırması ve olası yeni ortaklıklarla şirketin yeniden ayağa kalkabileceğini ifade ediyor.

