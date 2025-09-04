Son Dakika: Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı! 2 Milyar Dolarlık Dev Artış

Son Dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 29 Ağustos haftasında 2 milyar dolarlık artışla 178,36 milyar dolara yükseldi.

Son Dakika: Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı! 2 Milyar Dolarlık Dev Artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri yeni bir rekora imza attı.

TCMB verilerine göre 29 Ağustos haftasında brüt rezervler 178,4 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 176,3 milyar dolar düzeyindeydi.

Net rezervler aynı dönemde 71,8 milyar dolardan 73,7 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv de 56,9 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 54,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası
