Konut Kredisinde Hesap Değişti: Bankaların Geri Ödeme Tablosu Ortaya Çıktı

Bankaların güncel kredi tabloları, ev sahibi olmayı planlayanların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Yapılan hesaplamalara göre, 1 milyon TL tutarında konut kredisi çekenler için 5 yıl (60 ay) ve 10 yıl (120 ay) vadeli ödemeler arasında 1,2 milyon TL’yi aşan fark ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Konut Kredisinde Hesap Değişti: Bankaların Geri Ödeme Tablosu Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

120 ay vadeli kredilerde geri ödeme tutarı 3,3 milyon TL’nin üzerine çıkarken, 60 ay vadede yük yarı yarıya azalıyor.

Ağustos enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, gözleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Daha önce 300 baz puanlık indirim ihtimali konuşulurken, son verilerle beklentiler 200–250 baz puana geriledi. Politika faizindeki olası değişiklikler, bankaların kredi oranlarını da doğrudan etkileyecek.

Konut Kredisinde Hesap Değişti: Bankaların Geri Ödeme Tablosu Ortaya Çıktı - Resim : 1

10 YIL VADEDE BORÇ KATLANIYOR

4 Eylül 2025 itibarıyla bankaların 120 ay vadeli konut kredilerinde en düşük oran %2,69 seviyesinde. Bu oranla kullanılan 1 milyon TL kredinin aylık taksiti 28 bin TL’nin üzerinde, toplam geri ödemesi ise 3 milyon 367 bin TL oluyor. Böylece borç, ana paranın yaklaşık üç katına yaklaşıyor.

120 AY VADELİ EN DÜŞÜK ORANLI KREDİLER

Ziraat Bankası: %2,69

Kuveyt Türk: %2,77

Halkbank/Vakıfbank: %2,79

Akbank: %2,89

5 YIL VADEDE FAİZ YÜKÜ YARIYA İNİYOR

60 ay vadeli kredi seçeneklerinde oranlar %2,86’dan başlıyor. Bu durumda 1 milyon TL kredi için aylık ödeme 35 bin TL civarında, toplam geri ödeme ise 2 milyon 127 bin TL seviyesinde kalıyor. 10 yıl vadeye göre fark 1 milyon 240 bin TL’ye ulaşıyor.

60 AY VADELİ EN DÜŞÜK ORANLI KREDİLER

Kuveyt Türk: %2,86

Ziraat Bankası / Akbank: %2,89

Halkbank / Vakıfbank: %2,99

Konut Kredisinde Hesap Değişti: Bankaların Geri Ödeme Tablosu Ortaya Çıktı - Resim : 2

KONUT KREDİSİ HACMİ BÜYÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, toplam konut kredisi hacmi 604 milyar TL’ye yükseldi. Yüksek faiz oranlarına rağmen, son bir yılda ipotekli satışlar %93 artışla 121 bin adedi geçti. Bu durum, talebin sürdüğünü ancak maliyetlerin giderek ağırlaştığını ortaya koyuyor.

EV ALMAK İSTEYENLERE UZMAN UYARISI

Uzmanlara göre, 5 yıl vadeli kredi faiz yükünü ciddi ölçüde azaltıyor. Ancak yüksek aylık taksitler alıcıların bütçesini zorlayabilir. Bu nedenle kredi kullanmadan önce faiz kararlarının yakından takip edilmesi ve ödeme gücünün doğru hesaplanması büyük önem taşıyor.

Taşıt Kredilerinde Faizler Baş Aşağı! 280 Bin Lira Taşıt Kredisinin Geri Ödeme Tablosu Ortaya ÇıktıTaşıt Kredilerinde Faizler Baş Aşağı! 280 Bin Lira Taşıt Kredisinin Geri Ödeme Tablosu Ortaya ÇıktıEkonomi

Bu Trafik Levhasını Her Gören Durup Yeniden Bakıyor: İşte Anlamı...Bu Trafik Levhasını Her Gören Durup Yeniden Bakıyor: İşte Anlamı...Gözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
konut fiyatları Konut kredisi Kredi Faiz Oranları
Son Güncelleme:
Dursun Özbek’ten Olay Yaratacak Barış Alper Kararı! Takımdaki Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak Türk Oyuncular Yanına Yaklaşamayacak
Benzin İstasyonunun Yolunu Unutturan En Konforlu Otomobiller Açıklandı Benzin İstasyonunun Yolunu Unutturan En Konforlu Otomobiller Açıklandı
Tesla'dan Türkiye Çıkarması: İşte Başvuru Yapılacak Şehirler Listesi Tesla'dan Türkiye Çıkarması: İşte Başvuru Yapılacak Şehirler Listesi
Fenerbahçe’de Mert Hakan’a Sezonun Şoku! Gördüğü Liste Karşısında Yıkıldı Mert Hakan'a Sezonun Şoku
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti