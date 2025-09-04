Konut Kredisinde Hesap Değişti: Bankaların Geri Ödeme Tablosu Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

120 ay vadeli kredilerde geri ödeme tutarı 3,3 milyon TL’nin üzerine çıkarken, 60 ay vadede yük yarı yarıya azalıyor.

Ağustos enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, gözleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Daha önce 300 baz puanlık indirim ihtimali konuşulurken, son verilerle beklentiler 200–250 baz puana geriledi. Politika faizindeki olası değişiklikler, bankaların kredi oranlarını da doğrudan etkileyecek.

10 YIL VADEDE BORÇ KATLANIYOR

4 Eylül 2025 itibarıyla bankaların 120 ay vadeli konut kredilerinde en düşük oran %2,69 seviyesinde. Bu oranla kullanılan 1 milyon TL kredinin aylık taksiti 28 bin TL’nin üzerinde, toplam geri ödemesi ise 3 milyon 367 bin TL oluyor. Böylece borç, ana paranın yaklaşık üç katına yaklaşıyor.

120 AY VADELİ EN DÜŞÜK ORANLI KREDİLER

Ziraat Bankası: %2,69

Kuveyt Türk: %2,77

Halkbank/Vakıfbank: %2,79

Akbank: %2,89

5 YIL VADEDE FAİZ YÜKÜ YARIYA İNİYOR

60 ay vadeli kredi seçeneklerinde oranlar %2,86’dan başlıyor. Bu durumda 1 milyon TL kredi için aylık ödeme 35 bin TL civarında, toplam geri ödeme ise 2 milyon 127 bin TL seviyesinde kalıyor. 10 yıl vadeye göre fark 1 milyon 240 bin TL’ye ulaşıyor.

60 AY VADELİ EN DÜŞÜK ORANLI KREDİLER

Kuveyt Türk: %2,86

Ziraat Bankası / Akbank: %2,89

Halkbank / Vakıfbank: %2,99

KONUT KREDİSİ HACMİ BÜYÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, toplam konut kredisi hacmi 604 milyar TL’ye yükseldi. Yüksek faiz oranlarına rağmen, son bir yılda ipotekli satışlar %93 artışla 121 bin adedi geçti. Bu durum, talebin sürdüğünü ancak maliyetlerin giderek ağırlaştığını ortaya koyuyor.

EV ALMAK İSTEYENLERE UZMAN UYARISI

Uzmanlara göre, 5 yıl vadeli kredi faiz yükünü ciddi ölçüde azaltıyor. Ancak yüksek aylık taksitler alıcıların bütçesini zorlayabilir. Bu nedenle kredi kullanmadan önce faiz kararlarının yakından takip edilmesi ve ödeme gücünün doğru hesaplanması büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi