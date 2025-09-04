Tesla'dan Türkiye Çıkarması: İşte Başvuru Yapılacak Şehirler Listesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde elektrikli araç pazarında lider konumda bulunan Tesla, Türkiye’deki operasyonlarını adım adım büyütüyor. Açılan ilanlarla birlikte hem kalıcı hem de dönemsel pozisyonlarda görev alacak çalışanlar istihdam edilecek. Böylece markanın servis ve teknik destek kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE ALIM YAPILACAK?

İlanlarda öne çıkan pozisyonların başında otomotiv teknisyenliği bulunuyor. İstanbul’da Bakırköy ve Tuzla’daki merkezler, Ankara’daki servis noktası ve İzmir’de yeni ekipler için alım yapılacak. Ayrıca mobil servis teknisyeni pozisyonları için Diyarbakır, Gaziantep ve Ankara’da sahada görev alacak kadrolar oluşturulacak.

SUPERCHARGER AĞIYLA PARALEL BÜYÜYECEK

Tesla’nın İstanbul ve Ankara’da halihazırda aktif servis merkezleri bulunuyor. Şirketin yeni işe alımları, aynı zamanda Türkiye’de genişleyen Supercharger ağıyla paralel ilerliyor. Şu anda 16 noktada hizmet veren hızlı şarj istasyonları Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Balıkesir, Gemlik ve Aydın gibi illerde de faaliyet gösteriyor.

ŞARJ HİZMETLERİNDE FARKLI ÜCRETLENDİRME

Tesla, şarj istasyonlarında marka bazlı fiyatlandırma politikası uyguluyor. Tesla sahipleri için kWh başına 8,50 TL ücret alınırken, farklı markaların elektrikli araç kullanıcıları için bu rakam 10,60 TL/kWh olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca şarjı tamamlanan aracın istasyonda bekletilmesi halinde dakika başına 20 TL ceza ücreti uygulanıyor.

SATIŞLARDA DA LİDER

Tesla yalnızca servis ağını değil, satış rakamlarını da artırmaya devam ediyor. Ağustos ayında 8 bin 730 adet Model Y satışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Ocak–Ağustos döneminde toplam satış ise 25 bin 756 adede ulaşarak markayı elektrikli otomobil pazarında zirveye taşıdı.

TÜRKİYE'DE TESLA ETKİSİ BÜYÜYOR

Tesla’nın hem servis yapılanmasını genişletmesi hem de satış performansındaki başarısı, markanın Türkiye’deki etkisini giderek artırdığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak yeni işe alımların, müşteri memnuniyetini yükseltmesinin yanı sıra markanın pazardaki gücünü de pekiştirmesi bekleniyor.

TESLA EYLÜL 2025 FİYAT LİSTESİ

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen markalardan Tesla, yüksek teknoloji ve performansı bir arada sunmaya devam ediyor. Şirket, 2025 Eylül ayına ait güncel fiyat listesini duyurdu.

Açıklanan verilere göre Tesla’nın sıfır kilometre modelleri Türkiye’de 2 milyon 305 bin 500 TL’den başlayan rakamlarla satışta.

Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 2.305.500 TL

Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3.225.240 TL

Model Y Long Range Dört Çeker: 3.998.400 TL

Model Y Performance Dört Çeker: 4.418.400 TL

Kaynak: Haber Merkezi