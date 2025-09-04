Benzin İstasyonunun Yolunu Unutturan En Konforlu Otomobiller Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Listede yer alan modeller yalnızca yakıt tasarrufu değil, aynı zamanda çevre dostu teknolojileri ve modern donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Uzmanların hazırladığı listeye göre, düşük yakıt tüketimi sayesinde yıllık masrafları minimuma indiren otomobiller, performanstan ödün vermeden sürücülere konforlu bir deneyim sunuyor.

HANGİ MODELLER ÖNE ÇIKTI?

Renault Clio, 100 beygir gücündeki 1.0 litrelik turbo motoru ve EDC şanzımanıyla 100 kilometrede ortalama 4,8–5,2 litre yakıt tüketimi sundu. Uygun bakım maliyetleri, gelişmiş multimedya sistemi ve güvenlik donanımlarıyla hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için tercih edilen bir model oldu.

Volkswagen Golf ise 110 beygirlik 1.0 TSI motoru ve 7 ileri DSG şanzımanıyla 4,5–5,0 litre aralığında tüketim değerine ulaştı. Sessiz sürüşü, güçlü yol tutuşu ve konforlu iç tasarımıyla öne çıkan model, düşük motor hacmi sayesinde vergi avantajı da sağlıyor.

Peugeot 308, 130 beygirlik BlueHDi motoru ve 8 ileri EAT8 şanzımanıyla 3,4–4,0 litre aralığında yakıt tüketimiyle listenin en iddialı modellerinden biri oldu. Dizel motorun sunduğu yüksek torkla güçlü bir sürüş sunan araç, i-Cockpit tasarımıyla da dikkat çekti.

EN AZ YAKAN 10 MODEL AÇIKLANDI

Opel Corsa – 1.3 CDTI Ecotec ecoFLEX 95 BG – 3.2 lt

BMW 116 – ed 116 BG – 3.4 lt

Skoda Fabia – 1.4 TDI 90 PS – 3.4 lt

Peugeot 208 – 1.6 BlueHDi 100 PS S&S ETG6 – 3.5 lt

Peugeot 308 – 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6 – 3.5–3.8 lt

Citroën C3 – 1.6 BlueHDi 75 PS S&S BVM5 Manuel – 3.6 lt

Renault Clio – 1.5 dCi 75 PS – 3.6 lt

Dacia Sandero – 1.5 dCi 90 BG Easy-R – 3.6 lt

Opel Astra – 1.6 CDTI Ecotec 110 PS – 3.7 lt

Fiat Egea Hatchback – 1.6 MultiJet II 120 PS – 3.8 lt

HİBRİT SEÇENEKLER ÖNE ÇIKTI

Hibrit teknolojili araçlar da yakıt ekonomisinde önemli bir alternatif oluşturuyor. Hyundai Ioniq Hybrid, 1.6 litrelik benzinli motorunu elektrik motoruyla destekleyerek 3,5–4,0 litre aralığında tüketim sağladı. Rejeneratif fren sistemi ve 6 ileri DCT şanzımanıyla sürücülere verimli bir kullanım sundu.

Toyota Yaris Hybrid ise ortalama 3,5 litrelik tüketim değeriyle listenin en çevreci modellerinden biri oldu. E-CVT şanzımanıyla sunduğu sessiz ve akıcı sürüş, şehir içi kullanımda büyük avantaj sağladı.

HEM TASARRUFLU HEM ÇEVRECİ

Listeye giren otomobiller yalnızca yakıt ekonomisiyle değil, düşük emisyon değerleriyle de dikkat çekiyor. Sürücülere modern teknolojiler ve konforlu donanımlar sunan bu modeller, artan yakıt fiyatlarına karşı bütçesini korumak isteyenler için cazip seçenekler olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi