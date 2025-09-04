Google Davasında Kritik Karar Çıktı: Satılıyor mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın parçalanmasını ve özellikle Chrome’un elden çıkarılmasını istemişti. Ancak Yargıç Mehta, bu adımı “gereksiz ve riskli” buldu. Karar, teknoloji devinin pazardaki hâkimiyetini sınırlandırmak isteyen çevrelerde hayal kırıklığı yarattı.

YENİ KISITLAMALAR GELİYOR

Mahkeme, Google’ın arama motorunu öne çıkarmak için kullandığı bazı yöntemleri yasakladı. Bununla birlikte, milyarlarca dolarlık anlaşmalar sayesinde varsayılan arama motoru olma ayrıcalığının devam etmesine izin verildi. Ayrıca şirketin yıllardır tekeline aldığı arama verilerinin bir kısmını rakiplerle paylaşmasına karar verildi. Bu durumun DuckDuckGo ve Bing gibi alternatif arama motorlarına nefes aldırması bekleniyor.

YAPAY ZEKA REKABETİ DİKKATE ALINDI

Kararda, ChatGPT ve Perplexity gibi yapay zekâ tabanlı “cevap motorları”nın yükselişi de göz önünde bulunduruldu. Mehta, yapay zekânın rekabeti artırdığına dikkat çekerek mevcut sistemin köklü şekilde bozulmasının piyasaya zarar verebileceğini savundu.

GOOGLE TEMYİZE GİDİYOR

Google, kararı temyiz edeceğini açıkladı. Şirket, yapay zekâ çağında rekabet koşullarının mahkeme tarafından kabul edilmesini kendi lehine bir gelişme olarak yorumladı. Ancak dev şirket, reklam odaklı iş modeli nedeniyle başka bir antitröst davasıyla da karşı karşıya bulunuyor. Bu da önümüzdeki dönemde Google üzerindeki baskının süreceğini gösteriyor.

HİSSELERDE YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Mahkeme kararının ardından Google hisseleri yüzde 7’den fazla değer kazandı. Varsayılan arama motoru olarak kalması, şirketin milyarlarca dolarlık reklam gelirlerini güvence altına aldı.

Karardan kazançlı çıkan bir diğer taraf ise Apple oldu. Google’ın, Safari tarayıcısında varsayılan motor olabilmek için Apple’a yılda 20 milyar doları aşan ödeme yaptığı biliniyor.

