Yaz-Kış 6 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! Sadece O İlçede Verimi Rekor Kırıyor

Samsun’un Bafra ilçesinde, Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olan Bafra Ovası’nda kapya biber hasadı başladı. Kızılırmak’ın beslediği bereketli topraklarda bu yıl 31 bin dekar alanda kapya biber ekimi yapıldı. Hasadın aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner Bafra'da kapya biber hasadına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tosuner, ovada toplam 350 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirterek, Mayıs ayında ekimi yapılan kapya biberin hasadı eylülde başlıyor ve aralığa kadar sürdüğünü; 50 bin dekar alanda biber üretimi yapıldığını ve bunun 31 bin dekarını kapyanın oluşturduğunu belirtti.

5-6 KEZ HASAT EDİLİYOR

Kapya biberin yüksek verimiyle öne çıktığını vurgulayan Tosuner, “Dekar başına 5-6 kez hasat yapılabiliyor. Salçalık olarak kullanıldığında yüzde 65 verim sağlıyor, sofralık tüketimde ise lezzetiyle tercih ediliyor. Bu yıl dönüm başına ortalama 5 ton ürün bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tosuner ayrıca, toplanan biberlerin üç gruba ayrıldığını belirtti: “İlk ürünler ihracata gidiyor, ikinci ürünler iç piyasada tüketiliyor, üçüncü ürünler ise salçalık olarak değerlendiriliyor. Yani biberin ziyan olma ihtimali yok.”

AVRUPA ÜLKELERİ KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR

Yeşilyazı Mahallesi’nde üretim yapan tüccar Engin Albayrak, 570 dekar kendi arazisinde ve 500 dönüm müstahsilden aldığı ürünlerle kapya biber ticareti yaptığını söyledi. Albayrak, “Hasat mayıs ayında başlıyor ve aralık ayına kadar devam ediyor. Avrupa ülkelerine; Almanya, Avusturya, Rusya, Ukrayna, Romanya, Polonya ve birçok ülkeye gönderiyoruz” dedi.

