Taşıt Kredilerinde Faizler Baş Aşağı! 280 Bin Lira Taşıt Kredisinin Geri Ödeme Tablosu Ortaya Çıktı

Türkiye’de otomotiv satışlarında artış devam ederken, bankaların taşıt kredilerinde yeni faiz indirimleri dikkat çekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 22 Ağustos haftasına ilişkin verilerine göre taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL gerileyerek 53 milyar 684 milyon TL’ye düştü. Buna karşılık bankaların sunduğu 48 ay vadeli kredi faizlerinde oranlar yüzde 2,90 seviyesine kadar indi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin açıkladığı Ağustos 2025 sonuçlarına göre yılın ilk 8 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,05 artarak 654 bin 413’e ulaştı. Hafif ticari araç satışları da yüzde 4,1 artışla 162 bin 932 adet olarak kayıtlara geçti.

BANKALARIN GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ ORANLARI

Kredi faizlerindeki son indirimler sonrası bankaların taşıt kredilerinde sunduğu en düşük oranlar ve 280 bin TL için örnek ödeme tabloları şöyle:

12 ay vadede en düşük oranlar:

Kuveyt Türk: %2,98 (kâr payı)

Vakıf Katılım: %3,15 (kâr payı)

Akbank: %3,39

Garanti BBVA: %3,39

TEB: %3,49

280 bin TL kredi / 12 ay vade:
Aylık taksit: 29 bin 617 TL
Toplam geri ödeme: 357 bin 12 TL

24 AY VADEDE EN DÜŞÜK ORANLAR

Kuveyt Türk: %2,98

Vakıf Katılım: %3,15

Akbank: %3,19

Garanti BBVA: %3,29

TEB: %3,49

280 bin TL kredi / 24 ay vade:
Aylık taksit: 18 bin 128 TL
Toplam geri ödeme: 436 bin 686 TL

36 AY VADEDE DÜŞÜK ORANLAR

Kuveyt Türk: %2,98

Akbank: %3,09

Garanti BBVA: %3,10

Vakıf Katılım: %3,15

TEB: %3,49

280 bin TL kredi / 36 ay vade:
Aylık taksit: 14 bin 551 TL
Toplam geri ödeme: 525 bin 445 TL

48 VADEDE EN DÜŞÜK ORANLAR

Akbank: %2,90

Garanti BBVA: %2,95

Kuveyt Türk: %2,98

Vakıf Katılım: %3,15

TEB: %3,49

280 bin TL kredi / 48 ay vade:
Aylık taksit: 12 bin 706 TL
Toplam geri ödeme: 611 bin 533 TL

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Ekonomistler, taşıt kredilerinde uzun vadeye yönelmenin her zaman avantajlı olmadığını vurguluyor. Faizlerin düşüş trendinde olduğu bir dönemde yüksek vadeli kredi kullanmanın, ilerleyen süreçte daha fazla faiz yükü oluşturabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle tüketicilere “Mümkünse kısa vadeli krediler tercih edilmeli” uyarısı yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

