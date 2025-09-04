Memur ve Emekli Maaşında Zam Senaryoları: Ocak Ayında Artış Ne Kadar Olacak?

TÜİK verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2,04 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,95’e yükseldi. Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranları da şimdiden gündemde.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ağustos ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2,04 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu. Ekonomistlerin beklentisi ise ağustos ayında enflasyonun yüzde 1,79 seviyesinde olacağı yönündeydi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığına göre, gerçekleşen veriler ekonomist tahminlerinin üzerinde kaldı.

OCAK ZAMMI MERAK EDİLİYOR

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, memur maaşları ve emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam oranları merak konusu oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları, doğrudan enflasyon oranında artırılıyor. Temmuz-ağustos döneminde enflasyon yüzde 4,14 olarak gerçekleştiği için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında şimdiden bu oran kadar enflasyon farkı oluştu.

Memur ve Emekli Maaşında Zam Senaryoları: Ocak Ayında Artış Ne Kadar Olacak? - Resim : 1

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında ise temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı. Bu oranın yüzde 5’lik kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. İki aylık enflasyon, toplu sözleşme zammının altında kaldığı için memur maaşlarında henüz ek enflasyon farkı doğmadı. Ocak ayında yapılacak zam hesaplamasında, temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun toplu sözleşme zammını aşan kısmı yansıtılacak ve üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 11 oranındaki zam eklenecek.

Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon hedefini yüzde 24 olarak açıklarken yıl sonu enflasyonunu yüzde 25-29 aralığında öngörüyor. MB’nin piyasa katılımcılarıyla yapılan ankete göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,69 bekleniyor. Bu tahminlere göre, SSK ve BAĞ-KUR’lular ile ilk defa memurluğa 15 Ekim 2008 sonrası başlayanların emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam yüzde 7,14 ile 10,57 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise artış yüzde 11,16 seviyesinde gerçekleşecek.

Memur ve Emekli Maaşında Zam Senaryoları: Ocak Ayında Artış Ne Kadar Olacak? - Resim : 2

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranları ise Merkez Bankası tahminine göre yüzde 13,26 ile 16,89 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre bu oran yüzde 17,52’ye ulaşacak. Memurların maaşına ayrıca brüt 1000 TL taban aylığı zammı eklenecek. Taban aylığına yapılan bu artış, düşük maaşlı memurlara yaklaşık 850 TL katkı sağlayacak.

Kaynak: Habertürk

