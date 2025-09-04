Motorine Büyük Zam Geldi! Tabelalar Gece Yarısı Değişti

Motorine dev zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatları 55 TL’ye yaklaştı. Benzinde fiyat değişikliği yaşanmadı. İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin fiyatları...

Motorine Büyük Zam Geldi! Tabelalar Gece Yarısı Değişti
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi ve pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Fiyatlar:

Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Fiyatlar:

Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL

Ankara Güncel Fiyatlar:

Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL

İzmir Güncel Fiyatlar:

Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL

