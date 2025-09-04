Motorine Büyük Zam Geldi! Tabelalar Gece Yarısı Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi ve pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Fiyatlar:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Fiyatlar:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Güncel Fiyatlar:

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Güncel Fiyatlar:

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

