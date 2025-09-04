Motorine Büyük Zam Geldi! Tabelalar Gece Yarısı Değişti
Motorine dev zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de litre fiyatları 55 TL’ye yaklaştı. Benzinde fiyat değişikliği yaşanmadı. İşte 4 Eylül güncel benzin, motorin fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi ve pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
İstanbul Avrupa Yakası Güncel Fiyatlar:
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası Güncel Fiyatlar:
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara Güncel Fiyatlar:
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir Güncel Fiyatlar:
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
