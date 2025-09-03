Motorine Dev Zam! Tabelalar Gece Yarısı Değişiyor

Motorine dev zam geliyor. Motorin fiyatları 4 Eylül’den itibaren 2,10 TL zamlanacak. Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Motorine Dev Zam! Tabelalar Gece Yarısı Değişiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak motorine zam geleceği duyuruldu. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorine Dev Zam! Tabelalar Gece Yarısı Değişiyor - Resim : 1

MOTORİNE DEV ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin litre fiyatına 2,10 TL zam uygulanacak. Bu değişiklik sonrası benzin fiyatları sabit kalacak.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şehirlere göre şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 52,84 TL
Motorin 52,15 TL
LPG 26,51 TL

Motorine Dev Zam! Tabelalar Gece Yarısı Değişiyor - Resim : 2

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 52,69 TL
Motorin 52,03 TL
LPG 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL
Motorin: 53,09 TL
LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL
Motorin: 53,43 TL
LPG: 26,33 TL

Akaryakıt Tabelalarında Zam Sürprizi! Benzin ve Motorin Fiyatları Değişti: 2 Eylül 2025 Günü Benzin ve Mazot Fiyatları Ne Kadar Oldu?Akaryakıt Tabelalarında Zam Sürprizi! Benzin ve Motorin Fiyatları Değişti: 2 Eylül 2025 Günü Benzin ve Mazot Fiyatları Ne Kadar Oldu?Gözden Kaçmasın
Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Dev Zam! Benzin Fiyatları Yükseldi… 27 Ağustos 2025 Benzin, Motorin Ve LPG FiyatlarıAraç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Dev Zam! Benzin Fiyatları Yükseldi… 27 Ağustos 2025 Benzin, Motorin Ve LPG FiyatlarıGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Zam
1989-2009 Sigorta Girişi Olanlara Müjde! Kritik Eşik Aşıldı, Erken Emeklilik Yolu Gözüktü Erken Emeklilik Yolu Açıldı
Eylül Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Eylül Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Galatasaray Resmen Açıkladı! Muslera Detayı Gündeme Bomba Gibi Düştü: ‘Uğurcan Çakır Bana Yazdı’ 'Uğurcan Çakır Bana Mesaj Attı'
TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Oranları Belli Oldu TÜİK Ağustos Ayı Enflasyonu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Maduro'dan Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor' Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor'
Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor