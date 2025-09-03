Motorine Dev Zam! Tabelalar Gece Yarısı Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak motorine zam geleceği duyuruldu. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

MOTORİNE DEV ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin litre fiyatına 2,10 TL zam uygulanacak. Bu değişiklik sonrası benzin fiyatları sabit kalacak.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şehirlere göre şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 52,84 TL

Motorin 52,15 TL

LPG 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 52,69 TL

Motorin 52,03 TL

LPG 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL

