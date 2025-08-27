Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Dev Zam! Benzin Fiyatları Yükseldi… 27 Ağustos 2025 Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araç sahipleri dikkat! Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergilere yapılan zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarına yeni zam geldi. Gelen zam gece yarısı pompaya yansırken gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki benzin fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Akaryakıta zammı geldi? 27 Ağustos 2025 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL? İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyat listesi…

BENZİNE ZAM GELDİ (BENZİNE KAÇ TL ZAM GELDİ? 27 AĞUSTOS BENZİN ZAMMI)

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmazken, benzine zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1,21 TL arttı.

Yeni zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar yeniden güncellendi. Motorin ve LPG’de değişim yaşanmazken, benzin litre fiyatındaki artış öne çıktı.

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları günlük olarak değişkenlik gösteriyor ve sürücüler her gün pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

İSTANBUL – AKARYAKIT FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Benzin (Avrupa Yakası): 52,84 TL/l

Motorin: 52,15 TL/l

LPG: 26,51 TL/l

ANKARA – AKARYAKIT FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Benzin: 53,63 TL/l

Motorin: 53,09 TL/l

LPG: 26,40 TL/l

İZMİR – AKARYAKIT FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Benzin: 53,95 TL/l

Motorin: 53,43 TL/l

LPG: 26,33 TL/l

BURSA – AKARYAKIT FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Benzin: 53,75 TL/l

Motorin: 53,04 TL/l

LPG: 26,44 TL/l

ADANA – AKARYAKIT FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Benzin: 54,47 TL/l

Motorin: 53,95 TL/l

LPG: 26,89 TL/l

GAZİANTEP – AKARYAKIT FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Benzin: 54,34 TL/l

Motorin: 53,90 TL/l

LPG: 26,40 TL/l

SAKARYA – AKARYAKIT FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Benzin: 53,42 TL/l

Motorin: 52,71 TL/l

LPG: 26,53 TL/l

SAMSUN – AKARYAKIT FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Benzin: 54,26 TL/l

Motorin: 53,71 TL/l

LPG: 26,90 TL/l

RİZE – AKARYAKIT FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Benzin: 54,41 TL/l

Motorin: 53,87 TL/l

LPG: 27,26 TL/l

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

