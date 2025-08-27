Fenerbahçe, Hasretine Son Vermek İstiyor! Şampiyonlar Ligi’nde Son Engel Benfica: Bir Maçtan Çok Daha Fazlası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, bu akşam kritik mücadelede sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz’in güçlü temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. 16 yıllık hasretine son vermek isteyen temsilcimiz, Mourinho’nun deneyimiyle Portekiz ekibini kendi sahasında elemek istiyor. Estadio da Luz’daki mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek.

Slavko Vinci, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

16 YILLIK HASRET SON BULACAK MI?

Sarı-lacivertliler, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılacak. Uzun süredir taraftarının beklediği bu başarı, Fenerbahçe için yeni bir Avrupa yolculuğunun kapısını aralayacak.

BENFICA KARNESİ OLDUKÇA ZAYIF

İki ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Benfica kazanırken, Fenerbahçe 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Portekiz deplasmanında oynadığı 3 maçın tamamında mağlup oldu. Benfica, 1975-76 sezonunda Fenerbahçe’yi 7-0’la geçerken, 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde de İstanbul’da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında 3-1 kazanarak finale yükselmişti. Son resmi eşleşme ise 2018-2019 sezonunda yaşanmış, Benfica 1-0 ve 1-1’lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK CENK TOSUN

Sarı-lacivertliler, Benfica karşısına Cenk Tosun’dan yoksun çıkacak. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan deneyimli golcünün yerine Cengiz Ünder, UEFA listesine dahil edildi.

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçına çıkacak. Daha önce oynadığı 289 karşılaşmada 114 galibiyet, 62 beraberlik ve 113 yenilgi alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 397 gol atarken 411 gol yedi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise bugüne kadar 41 maç oynayan Fenerbahçe, 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

