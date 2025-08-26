Süper Lig’den 7 Kulüp Disipline Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yaşanan ihlaller nedeniyle 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'çirkin ve kötü tezahürat' ile 'talimatlara aykırı hareket nedeniyle' PFDK’ya gönderildi. Galatasaray ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle disipline sevk edildi.

Kocaelispor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, ayrıca kulüp yöneticisi Metin Özkan da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya verildi. Göztepe ve Kayserispor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Gaziantep FK ise talimatlara aykırı hareketten disiplin kuruluna sevk edildi. Eyüpspor ise saha olayları nedeniyle PFDK’ya gönderildi.

1. LİG'DE DE SEVKLER VAR

Trendyol 1. Lig’den 5 kulüp, 2 başkan ve 3 futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi. Çorum FK ve Alagöz Holding Iğdır FK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Esenler Erokspor saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle disipline gönderildi. Ümraniyespor ise 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten ceza ile karşı karşıya.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal, futbolun itibarını zedeleyici açıklamalarından dolayı, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ise talimatlara aykırı hareketten PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketten dolayı yöneticiler Fatih Çevik, Bilal Aydın ve Eshabil Erdem Gözüaçık da disipline gönderildi.

Futbolcular arasında ise Ümraniyespor’dan Andrej Djokanovic, Hatayspor’dan Engin Can Aksoy ve Serikspor’dan Burak Asan kural dışı hareketleri nedeniyle PFDK’ya sevk edilen isimler oldu.

Kaynak: AA