Mourinho Yönetime Patladı... 'Transfer Listesi Bile Yok!'

Benfica maçı öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, yönetime transfer konusunda yüklendi. Tecrübeli teknik adam, bu konuda hiçbir ekstra çaba görmemekten yakındı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile oynanacak kritik mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında kulüp yönetimine transfer üzerinden yüklendi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’ın "Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da" sözlerine ilişkin konuşan Mourinho, "Özellikle yarınki maçın kolay ya da zor olduğu yönünde verdiği demeç var mı bilmiyorum. Ben kendisini şahsen tanımıyorum. Bu durum kulüp yapısı içinde belki kendisinin konumunu güçlendirebilir ama tam olarak ismini bile bilmiyorum."

'HAYATİ ÖNEMDE OLSAYDI BİR ŞEYLER YAPILIRDI'

Mourinho, transfer konusunda da yönetime şu sitemde bulundu: "Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak. Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum.

Transfer piyasasında pek aktif değilim. Elimde olan oyuncularla çalışıyorum. Feyenoord maçından bugüne kadar, bu iki önemli maça çıkabilecek başka oyuncumuz kalmadığını hepiniz fark etmişsinizdir. İki oyuncu transfer edildi, ancak kayıt dönemi kapandıktan sonra sözleşme imzaladılar. Bu da, en önemli şeyin Benfica ile oynanan bu eleme maçı olduğu etiketini ortadan kaldırıyor. Öyle olsaydı, oynamak için birisi gelirdi."

Kaynak: AA

