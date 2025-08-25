11 Milyon Euro Çöp Oldu! Sambacı Yıldız Fenerbahçe’de Top Oynamadan Takıma Veda Ediyor: Jose Mourinho Kapının Önüne Koydu
Ara transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer olan ancak beklenen performansın çok altında kalan Brezilyalı yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. 11 milyon euro çöp oldu! Fenerbahçe’de top oynamadan takıma veda ediyor. İşte sürpriz ayrılığın detayları…
Fenerbahçe’de kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun talimatları doğrultusunda takıma hangi isimlerin kalıp kalmayacağı belirlenirken gelen son dakika ayrılık haberi taraftarları şaşkına çevirdi. Ara transfer döneminde 11 milyon euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan Diego Carlos il ilgili karar verildi.
Fenerbahçe'de Diego Carlos krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Ocak ayında Aston Villa'dan renklerine bağladığı Brezilyalı stoper, yaşadığı sakatlık sebebiyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 18 maç kaçırmıştı.
FENERBAHÇE’DE DIEGO CARLOS KRİZİ! 11 MİLYON EURO ÇÖP OLDU
Oynadığı 5 maçta ise performansı ile taraftarların ve yönetimin gözüne girmeyi başaramayan 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili karar çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Kadıköy yönetimi, Diego Carlos için gelecek olan kiralama veya kalıcı satın alma tekliflerini değerlendirme kararı verdi.
Fransa'dan Lille'in oyuncu için yaz transfer döneminin başında teklif sunduğu ayrıca vurgulandı.
