Kerem'den Fenerbahçe'ye Sürpriz Mesaj

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye verdiği son mesajla transfer ihtimali daha da güçlendirdi. Sarı lacivertli ekip, mesaj üzerine hareketlendi.

Kerem'den Fenerbahçe'ye Sürpriz Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosuna yeni yıldızlar katmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu kapsamda Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'yla görüşmelerini sürdürüyor.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Galatasaray'ın eski yıldızı Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı.

Kerem'den Fenerbahçe'ye Sürpriz Mesaj - Resim : 1

'BENİ ALMADAN DÖNMEYİN'

İddiaya göre Kerem, yöneticilere şu net mesajı gönderdi: "Beni almadan İstanbul’a dönmeyin, Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşamaya geleceğim!"

Fenerbahçe de bu gelişmenin ardından Benfica ile görüşmeleri hızlandırdı. Portekiz kulübüne 22.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus içeren ciddi bir teklif iletildi.

BENFİCA'DAN KOLAYLIK İSTEDİ

Aktürkoğlu’nun da kulübüne, “Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum, lütfen transferime izin verin” dediği öğrenildi. Kerem'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaptığı 30-35 dakikalık görüşmenin ardından transfer için iyice motive olduğu öğrenildi.

Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu OlsunBenfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Kerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye GirdiKerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye GirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu
Türkiye-İspanya Maçının Biletleri Satışta Türkiye-İspanya Maçının Biletleri Satışta
Türkiye Haritası Kahverengiye Büründü! Uzman İsim Üstüne Basa Basa Uyardı: Felaket Kapıda! Türkiye Haritası Kahverengiye Büründü
Gündeme Bomba Gibi Düşen Taciz İddiası! Sunucu Hazal Eker Ünlü Oyuncuyu Hedef Aldı: Fotoğrafını Paylaşıp Yayınladı... Taciz İfşaları Peş Peşe Patladı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Biletleri Satışa Çıktı Gençlerbirliği-Fenerbahçe Biletleri Satışa Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti