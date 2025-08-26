Kerem'den Fenerbahçe'ye Sürpriz Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosuna yeni yıldızlar katmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu kapsamda Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'yla görüşmelerini sürdürüyor.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Galatasaray'ın eski yıldızı Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı.

'BENİ ALMADAN DÖNMEYİN'

İddiaya göre Kerem, yöneticilere şu net mesajı gönderdi: "Beni almadan İstanbul’a dönmeyin, Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşamaya geleceğim!"

Fenerbahçe de bu gelişmenin ardından Benfica ile görüşmeleri hızlandırdı. Portekiz kulübüne 22.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus içeren ciddi bir teklif iletildi.

BENFİCA'DAN KOLAYLIK İSTEDİ

Aktürkoğlu’nun da kulübüne, “Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum, lütfen transferime izin verin” dediği öğrenildi. Kerem'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaptığı 30-35 dakikalık görüşmenin ardından transfer için iyice motive olduğu öğrenildi.

