Kerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye Girdi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi yılan hikayesine dönerken, son teklifler bir bir reddedildi. Transferde Ali Koç'un da devreye girdiği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferi yılan hikayesine döndü. Sarı-lacivertliler Kerem için yaptığı teklifi geri çekerken, Benfica’ya yapılan diğer teklifler ise bir bir reddedildi.

Sarı-lacivertli ekibin Benfica’ya Kerem Aktürkoğlu için yeni teklifinin 20 milyon euro olduğu kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye Girdi - Resim : 1

Fenerbahçe’de Kerem transferi için hareketli saatler yaşanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da devreye gireceği bildirildi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, transferin en geç yarın akşama kadar bitirilmeyi hedeflendiğini kaydetti.

Ali Koç’un Benfica ile görüşerek pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Kerem'den Vazgeçmedi: Benfica'ya Yapılan Yeni Teklif Ortaya ÇıktıFenerbahçe Kerem'den Vazgeçmedi: Benfica'ya Yapılan Yeni Teklif Ortaya ÇıktıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
Fenerbahçe Yeniden Gündeme Almıştı: Uğurcan Çakır İçin Haber Gece Yarısı Geldi Uğurcan Çakır İçin Haber Gece Yarısı Geldi
Fenerbahçe-Benfica Maçının Hakemi Belli Oldu Fenerbahçe-Benfica Maçının Hakemi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı