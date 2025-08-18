Kerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferi yılan hikayesine döndü. Sarı-lacivertliler Kerem için yaptığı teklifi geri çekerken, Benfica’ya yapılan diğer teklifler ise bir bir reddedildi.

Sarı-lacivertli ekibin Benfica’ya Kerem Aktürkoğlu için yeni teklifinin 20 milyon euro olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de Kerem transferi için hareketli saatler yaşanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da devreye gireceği bildirildi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, transferin en geç yarın akşama kadar bitirilmeyi hedeflendiğini kaydetti.

Ali Koç’un Benfica ile görüşerek pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışacağı öğrenildi.

