Türkiye-İspanya Maçının Biletleri Satışta

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

NASIL SATIN ALINACAK?

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Kaynak: İHA