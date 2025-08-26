Türkiye-İspanya Maçının Biletleri Satışta

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışlarının başladığını duyurdu.

Türkiye-İspanya Maçının Biletleri Satışta
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Türkiye-İspanya Maçının Biletleri Satışta - Resim : 1

NASIL SATIN ALINACAK?

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Son Dakika: Beşiktaş Transfer Bombalarını Üst Üste Patlatıyor! Yeni Stoper Tiago Djalo, İstanbul'a Geliyor...Son Dakika: Beşiktaş Transfer Bombalarını Üst Üste Patlatıyor! Yeni Stoper Tiago Djalo, İstanbul'a Geliyor...Spor
Fenerbahçe'de Benfica Heyecanı! Kamp Kadrosu Belli OlduFenerbahçe'de Benfica Heyecanı! Kamp Kadrosu Belli OlduSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbol Bilet
Milyonlarca Sürücü Tehlikede! Japon Otomotiv Devi İçin Soruşturma: O Modelleri Hızla Geri Çağrılıyor Japon Otomotiv Devi İçin Soruşturma
Fenerbahçe'de Benfica Heyecanı! Kamp Kadrosu Belli Oldu Fenerbahçe'de Benfica Heyecanı! Kamp Kadrosu Belli Oldu
Son Dakika: Beşiktaş Transfer Bombalarını Üst Üste Patlatıyor! Yeni Stoper Tiago Djalo, İstanbul'a Geliyor... Beşiktaş'tan Bir Transfer Bombası Daha
Yapay Zekayla Şarkı Yaptı Sahnelerin Gözdesi Oldu! Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu’nun Plaj Partisi Olay Oldu: Bir Saatte Kazandığı Para Dudak Uçuklattı Bir Saatte Kazandığı Para Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu