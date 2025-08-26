Gençlerbirliği-Fenerbahçe Biletleri Satışa Çıktı
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi eleme maçları oynayan Fenerbahçe'nin, ligin 4. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos Pazar günü, saat 19.00’da, Eryaman Stadı’nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
Kale arkası: 3 bin lira
Maraton: 4 bin lira
Kapalı: 5 bin lira
VIP: 10 bin lira
Misafir: 3 bin 750 lira
Kaynak: AA
