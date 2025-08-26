Gençlerbirliği-Fenerbahçe Biletleri Satışa Çıktı

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi eleme maçları oynayan Fenerbahçe'nin, ligin 4. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Son Güncelleme:
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Biletleri Satışa Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos Pazar günü, saat 19.00’da, Eryaman Stadı’nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkası: 3 bin lira

Maraton: 4 bin lira

Kapalı: 5 bin lira

VIP: 10 bin lira

Misafir: 3 bin 750 lira

Türkiye-İspanya Maçının Biletleri SatıştaTürkiye-İspanya Maçının Biletleri SatıştaSpor
Son Dakika: Beşiktaş Transfer Bombalarını Üst Üste Patlatıyor! Yeni Stoper Tiago Djalo, İstanbul'a Geliyor...Son Dakika: Beşiktaş Transfer Bombalarını Üst Üste Patlatıyor! Yeni Stoper Tiago Djalo, İstanbul'a Geliyor...Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Gençlerbirliği
Son Güncelleme:
Son Dakika: Beşiktaş Transfer Bombalarını Üst Üste Patlatıyor! Yeni Stoper Tiago Djalo, İstanbul'a Geliyor... Beşiktaş'tan Bir Transfer Bombası Daha
Geldiği Gibi Gidiyor! Süper Lig’de Yılın Sürprizi: Güle Güle Ahmed Kutucu, Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig'de Yılın Sürprizi
Gündeme Bomba Gibi Düşen Taciz İddiası! Sunucu Hazal Eker Ünlü Oyuncuyu Hedef Aldı: Fotoğrafını Paylaşıp Yayınladı... Taciz İfşaları Peş Peşe Patladı
Türkiye-İspanya Maçının Biletleri Satışta Türkiye-İspanya Maçının Biletleri Satışta
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi