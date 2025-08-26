Gençlerbirliği-Fenerbahçe Biletleri Satışa Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos Pazar günü, saat 19.00’da, Eryaman Stadı’nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkası: 3 bin lira

Maraton: 4 bin lira

Kapalı: 5 bin lira

VIP: 10 bin lira

Misafir: 3 bin 750 lira

Kaynak: AA